Есть 5 причин. Бабич пояснил, почему Украина выиграет у Италии

20 ноября в Леверкузене состоится поединок квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Украины и Италии (начало – в 21:45 по киевскому времени).

Команде Сергей Реброва для прямого попадания в финальную часть чемпионата Европы необходима только победа. Иной другой результат отправит украинскую сборную в плей-офф.

Украинский тренер Александр Бабич считает, что сборной Украины по силам победить Италию и выйти на Евро-2024. Он назвал 5 причин, которые могут этому способствовать: