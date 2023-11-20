Чемпионат Европы20 ноября 2023, 19:02 | Обновлено 20 ноября 2023, 19:06
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Есть 5 причин. Бабич пояснил, почему Украина выиграет у Италии
Украинский тренер – о главном матче отбора на Евро-2024 в группе С
20 ноября 2023, 19:02 | Обновлено 20 ноября 2023, 19:06
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20 ноября в Леверкузене состоится поединок квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Украины и Италии (начало – в 21:45 по киевскому времени).
Команде Сергей Реброва для прямого попадания в финальную часть чемпионата Европы необходима только победа. Иной другой результат отправит украинскую сборную в плей-офф.
Украинский тренер Александр Бабич считает, что сборной Украины по силам победить Италию и выйти на Евро-2024. Он назвал 5 причин, которые могут этому способствовать:
- Наша сборная сейчас находится в очень хорошей форме.
- Наши футболисты, выступающие за рубежом, получают важную игровую практику, забивают мячи или отдают голевые передачи. По уровню сборных на сегодняшний день мы не уступаем итальянцам.
- Возможно, мы даже немного превосходим их в атаке по скорости. Это Мудрик, Довбик и Цыганков.
- Также по этому матчу нужно понимать, что Италия, скорее всего, будет играть по счету. Нам надо только побеждать.
- Если тренерский штаб выберет правильную тактику на игру, то шансы есть. Если мы сможем забить быстрый мяч, то это очень хорошо раскроет игру и у нас появятся больше возможности завершить свои атаки забитыми мячами.
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Комментарии 2
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Злегка перефразовуючи знаменитий вислів Черчілля : Кожен повіажаючий себе тренер повинен передбачити, що станеться сьогодні ввечері у Леверкузені, а завтра обгрунтовано пояснити, чому цього не сталося.
Він що не бачив 1 матчу з Італією?Там швидкісних гравців таких,як в нас Мудрик,три-чотирі!Треба грати від захисту,но захисникам, щоб не помилитися, не розігравати м'яч з воротарьом. Мінімізувати можливі помилки
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