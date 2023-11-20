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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 19:02 | Обновлено 20 ноября 2023, 19:06
2176
2

Есть 5 причин. Бабич пояснил, почему Украина выиграет у Италии

Украинский тренер – о главном матче отбора на Евро-2024 в группе С

20 ноября 2023, 19:02 | Обновлено 20 ноября 2023, 19:06
2176
2
Есть 5 причин. Бабич пояснил, почему Украина выиграет у Италии
ФК Мариуполь. Александр Бабич

20 ноября в Леверкузене состоится поединок квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Украины и Италии (начало – в 21:45 по киевскому времени).

Команде Сергей Реброва для прямого попадания в финальную часть чемпионата Европы необходима только победа. Иной другой результат отправит украинскую сборную в плей-офф.

Украинский тренер Александр Бабич считает, что сборной Украины по силам победить Италию и выйти на Евро-2024. Он назвал 5 причин, которые могут этому способствовать:

  1. Наша сборная сейчас находится в очень хорошей форме.
  2. Наши футболисты, выступающие за рубежом, получают важную игровую практику, забивают мячи или отдают голевые передачи. По уровню сборных на сегодняшний день мы не уступаем итальянцам.
  3. Возможно, мы даже немного превосходим их в атаке по скорости. Это Мудрик, Довбик и Цыганков.
  4. Также по этому матчу нужно понимать, что Италия, скорее всего, будет играть по счету. Нам надо только побеждать.
  5. Если тренерский штаб выберет правильную тактику на игру, то шансы есть. Если мы сможем забить быстрый мяч, то это очень хорошо раскроет игру и у нас появятся больше возможности завершить свои атаки забитыми мячами.
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Украина - Италия Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу Александр Бабич
Источник Новое время
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Комментарии 2
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luceorius
 Злегка перефразовуючи  знаменитий вислів Черчілля : Кожен повіажаючий себе тренер повинен передбачити, що станеться сьогодні ввечері у Леверкузені, а завтра обгрунтовано пояснити,  чому цього не сталося. 
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+7
Александр Ад
Він що не бачив 1 матчу з Італією?Там швидкісних гравців таких,як в нас Мудрик,три-чотирі!Треба грати від захисту,но захисникам, щоб не помилитися, не розігравати м'яч з воротарьом. Мінімізувати можливі помилки
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+2
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