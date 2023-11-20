Лос-Анджелес Гэлакси нацелился на экс-звезду Наполи
Ирвинг Лосано может продолжить карьеру за океаном
Клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» собирается подписать на 2024 год. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, «Гэлакси» уже пытался подписать Лосано минувшим летом, но тогда 28-летний мексиканец принял решение вернуться в «ПСВ». Несмотря на это, в январе американский клуб предпримет новую попытку переманить именитого вингера.
В нынешнем сезоне на счету Лосано 5 голов и 2 ассиста в 12 матчах за «ПСВ» во всех турнирах. Он перешел в нидерландский клуб минувшим летом из «Наполи» за 15 миллионов евро и подписал контракт до 2028 года.
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