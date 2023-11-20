Флоран МАЛУДА: «За исключением формы не узнаю Челси»
Экс-игрок «Синих» – о проблемах команды
Бывший игрок «Челси» Флоран Малуда поделился своим мнением по поводу нынешних проблем лондонского клуба:
«За исключением цвета формы я не узнаю клуб. Я думаю, что руководство слишком концентрируется на рассказах о проекте.
Да, на строительство проекта необходимо время, чтобы построить что-то действительно ценное. Но для этого нужна и стабильность. Её у клубного менеджмента я не вижу.
В наше время даже тех тренеров, у которых были успехи в клубе, увольняли, как только они начинали буксовать. О каком проекте можно говорить? В «Челси» нет времени на проекты — ты должен побеждать здесь и сейчас».
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