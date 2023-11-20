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  4. Флоран МАЛУДА: «За исключением формы не узнаю Челси»
Англия
20 ноября 2023, 18:49 |
86
0

Флоран МАЛУДА: «За исключением формы не узнаю Челси»

Экс-игрок «Синих» – о проблемах команды

20 ноября 2023, 18:49 |
86
0
Флоран МАЛУДА: «За исключением формы не узнаю Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флоран Малуда

Бывший игрок «Челси» Флоран Малуда поделился своим мнением по поводу нынешних проблем лондонского клуба:

«За исключением цвета формы я не узнаю клуб. Я думаю, что руководство слишком концентрируется на рассказах о проекте.

Да, на строительство проекта необходимо время, чтобы построить что-то действительно ценное. Но для этого нужна и стабильность. Её у клубного менеджмента я не вижу.

В наше время даже тех тренеров, у которых были успехи в клубе, увольняли, как только они начинали буксовать. О каком проекте можно говорить? В «Челси» нет времени на проекты — ты должен побеждать здесь и сейчас».

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Флоран Малуда Челси
Источник YouTube
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