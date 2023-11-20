Английский топ-клуб нацелился на Гризманна

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере форварда «Атлетико» Мадрид Антуана Гризманна. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, представители «Манчестер Юнайтед» уже связались с агентом Гризманна и предложили ему зарплату в три раза выше, чем он зарабатывает в составе «Атлетико». Контракт 32-летнего француза рассчитан до лета 2026 года, в нем прописана клаусула в размере 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Гризманна 12 голов и 1 ассист в 16 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.