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Англия
20 ноября 2023, 17:20 |
148
1

Английский топ-клуб нацелился на Гризманна

Звездный форвард может покинуть «Атлетико» Мадрид

20 ноября 2023, 17:20 |
148
1
Английский топ-клуб нацелился на Гризманна
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере форварда «Атлетико» Мадрид Антуана Гризманна. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, представители «Манчестер Юнайтед» уже связались с агентом Гризманна и предложили ему зарплату в три раза выше, чем он зарабатывает в составе «Атлетико». Контракт 32-летнего француза рассчитан до лета 2026 года, в нем прописана клаусула в размере 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Гризманна 12 голов и 1 ассист в 16 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.

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Источник: Карпаты близки к трансферу колумбийского защитника
Антуан Гризманн Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Источник El Nacional
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Дмитрий Исаенко
"Английский топ-клуб" ахахахахахаха, классный заголовок
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