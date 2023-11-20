Лионель Месси – самый дорогой игрок в возрасте от 34 лет
Капитан сборной Аргентины стоит 35 миллионов евро
Статистический портал Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих игроков мира в возрасте от 34 лет. Самым дорогим возрастным игроком мира стал 36-летний Лионель Месси. Форвард «Интер Майами», по оценкам Transfermarkt, стоит 35 миллионов евро. В список вошли 20 игроков в возрасте 34 лет и старше.
На второй строчке оказался форвард «Барселоны» Роберт Левандовски (30 млн. евро), а на третьей - нападающий «Аль-Иттихад» Карим Бензема.
Полностью список выглядит так:
1. Лионель Месси («Интер Майами», 36 лет) – 35 млн евро;
2. Роберт Левандовски («Барселона», 35 лет) – 30 млн евро;
3-4. Карим Бензема («Аль-Иттихад», 35 лет) – 15 млн евро;
3-4. Криштиану Роналду («Аль-Наср», 38 лет) – 15 млн евро;
5. Томас Мюллер («Бавария», 34 года) – 12 млн евро;
6. Лука Модрич («Реал», 38 лет) – 10 млн евро;
7. Анхель Ди Мария («Бенфика», 35 лет) – 8 млн евро;
8. Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд, 34 года) – 7,5 млн евро;
9. Генрих Мхитарян («Интер», 34 года) – 6 млн евро;
10. Душан Тадич («Фенербахче», 34 года) – 5,5 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Перенесенный поединок 3-го тура Лиги конференций состоится 25 ноября в 17:30
Именно здесь Италия и Украина определят обладателя путевки на Евро-2024