Лионель Месси – самый дорогой игрок в возрасте от 34 лет

Статистический портал Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих игроков мира в возрасте от 34 лет. Самым дорогим возрастным игроком мира стал 36-летний Лионель Месси. Форвард «Интер Майами», по оценкам Transfermarkt, стоит 35 миллионов евро. В список вошли 20 игроков в возрасте 34 лет и старше.

На второй строчке оказался форвард «Барселоны» Роберт Левандовски (30 млн. евро), а на третьей - нападающий «Аль-Иттихад» Карим Бензема.

Полностью список выглядит так:

1. Лионель Месси («Интер Майами», 36 лет) – 35 млн евро;

2. Роберт Левандовски («Барселона», 35 лет) – 30 млн евро;

3-4. Карим Бензема («Аль-Иттихад», 35 лет) – 15 млн евро;

3-4. Криштиану Роналду («Аль-Наср», 38 лет) – 15 млн евро;

5. Томас Мюллер («Бавария», 34 года) – 12 млн евро;

6. Лука Модрич («Реал», 38 лет) – 10 млн евро;

7. Анхель Ди Мария («Бенфика», 35 лет) – 8 млн евро;

8. Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд, 34 года) – 7,5 млн евро;

9. Генрих Мхитарян («Интер», 34 года) – 6 млн евро;

10. Душан Тадич («Фенербахче», 34 года) – 5,5 млн евро.