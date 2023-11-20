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  4. Русин vs Кухаревич. Стало известно, кто зарабатывает больше в Чемпионшипе
Англия
20 ноября 2023, 16:36 |
1268
2

Русин vs Кухаревич. Стало известно, кто зарабатывает больше в Чемпионшипе

Наибольшую зарплату в дивизионе получает Джейми Варди

20 ноября 2023, 16:36 |
1268
2
Русин vs Кухаревич. Стало известно, кто зарабатывает больше в Чемпионшипе
Getty Images/Global Images Ukraine

Стало известно, сколько зарабатывают украинские нападающие Назарий Русин и Николай Кухаревич, которые выступают в английском Чемпионшипе.

Зарплата 24-летнего страйкера «Сандерленда» Назария составляет 468 тысяч фунтов стерлингов в сезон. Интересно, что даже в «Динамо» форвард получал меньше – порядка 100 тысяч фунтов в год. Контракт Русина с «черными котами» рассчитан на 4 года и его заработная плата является одной из самых больших в команде (6-е место).

Николай Кухаревич в «Суонси» зарабатывает примерно в 2 раза меньше Русина, но все равно получил существенное повышение, по сравнению с зарплатой в «Гиберниане». Валлийский клуб платит украинцу 260 тысяч фунтов за сезон, в то время как шотландцы давали лишь 60 тысяч.

Самая большая зарплата в Чемпионшипе у знакового для АПЛ игрока – Джейми Варди. «Лестер» выплачивает легенде клуба 7.28 миллиона британских фунтов.

Николай Кухаревич в этом сезоне провел на поле 133 игровые минуты, но даже за это время сумел отличиться забитым мячом. Назарий Русин отыграл больше (241 минуту), но еще не успел забить свой первый гол в английском футболе. Зато украинец отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, сколько зарабатывают украинцы в АПЛ.

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Назарий Русин Николай Кухаревич Суонси Сандерленд Джейми Варди Лестер зарплаты Чемпионшип чемпионат Англии по футболу
Источник Capology
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Gargantua
а эти тоже в списке уклонистов?
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