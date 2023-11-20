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Украина. Премьер лига
20 ноября 2023, 15:16 | Обновлено 20 ноября 2023, 15:34
139
0

Михаил ШЕСТАКОВ: «Очень зол, что не забил в последних матчах»

Нападающий «Вереса» рассказал об атмосфере в коллективе

20 ноября 2023, 15:16 | Обновлено 20 ноября 2023, 15:34
139
0
Михаил ШЕСТАКОВ: «Очень зол, что не забил в последних матчах»
НК Верес. Михаил Шестаков

Нападающий ровенского «Вереса» Михаил Шестаков рассказал об атмосфере в коллективе и подготовке к матчу 15-го тура УПЛ против харьковского «Металлиста 1925».

– Михаил, как сейчас настраиваетесь на важный матч против «Металлиста 1925»? Двухнедельная международная пауза в чемпионате – это для команды плюс, или минус?

– Максимально настраиваемся на поединок против «Металлиста 1925». Считаю, контрольная игра против «Колоса» поможет поддержать игровой тонус и не ломать недельный тренировочный цикл. Понимаем, насколько важен для нас матч с харьковчанами. Кому больше на пользу пауза в чемпионате на матчи сборных? Для нас, наверное, это плюс. Есть время, чтобы полноценно вернулись к работе ребята, которые имели повреждения.

– Какая сейчас психологическая обстановка внутри команды. Как воспринимаешь критику болельщиков в соцсетях?

– Конечно, когда нет побед – настроение у всех не очень. Но мы работаем над собой, упорно тренируемся и верим, что все возможно исправить. К критике отношусь спокойно, она меня мотивирует.

– Нынешний сезон – первый за время твоего пребывания в команде, когда пока не удалось забить – как считаешь, в чем причина?

– Да, я пока не отметился голом в этом сезоне. Очень зол на себя, потому что в предыдущих матчах были хорошие шансы забить. Причину ищу в себе и стараюсь это исправить.

– Главный тренер Сергей Лавриненко часто использует тебя на фланге – как чувствуешь себя на этой позиции?

– Современный футбол требует универсальности. Каждый футболист должен уметь играть на разных позициях. В «Вересе» я всегда играл на позиции центрального нападающего, но за свою карьеру я также много играл на фланге. Поэтому чувствую себя там вполне нормально.

– Будешь ли следить за игрой сборной Украины против Италии? Чего ожидаешь от этой игры?

– Конечно, буду следить за нашей сборной. Как и все болельщики – ожидаю хорошей игры и желаю нашей команде только победы.

В этом сезоне на счету 33-летнего Михаила Шестакова 13 матчей за «Верес», в которых ему удалось отличиться лишь 1 голевой передачей.

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Михаил Шестаков Верес Ровно Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес - Металлист 1925
Источник ФК Верес
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