Жозе Боту предупредил Италию: «У Украины много качественных игроков»
Подопечных Реброва сегодня ждет решающий матч в квалификации на Евро-2024
Бывший глава селекционного отдела «Шахтера» Жозе Боту накануне матча сборных Украины и Италии, который подведет итог для обеих команд в отборе на Евро-2024, предупредил итальянскую прессу о силе команды Сергея Реброва, особо выделив отдельных ее исполнителей.
«Я хорошо знаю сборную Украины, у них действительно много качественных игроков. Особенно Судаков, Мудрик, Трубин, Бондарь. А еще есть хороший микс, потому что эти ребята играют с очень опытными футболистами, такими как Матвиенко и Степаненко. Италии придется многое сделать, будьте осторожны, дух Украины является важным фактором, особенно в этот период, когда страна переживает войну».
«Мудрик – игрок, у которого техника и настрой являются лучшими характеристиками. Он быстр, и порой, когда он начинает на скорости, его действительно невозможно остановить. Сейчас он переживает не лучший момент, потому что ожидания от него в клубе очень высоки, а уровень «Челси» - высочайший. Но это нормально, ему нужно набраться терпения, продолжать работать и помнить, что он еще молод. В своей карьере он может сделать невероятные вещи».
«Что касается Трубина, то это один из лучших вратарей в возрасте до 23 лет в нынешнем футболе. Сейчас он доказывает это в «Бенфике», но он может играть за любую команду мира. Он действительно совершенный вратарь: он знает, как избегать голов, знает, как инициировать действие, и он перемещается в штрафной площади. У него действительно есть все необходимое, чтобы стать одним из лучших вратарей в мире, у него впереди большое будущее», - заявил Боту.
Напомним, матч Украина – Италия состоится сегодня в Леверкузене, начиная с 21:45.
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