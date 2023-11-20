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Сборная УКРАИНЫ
20 ноября 2023, 15:00 |
1221
3

Жозе Боту предупредил Италию: «У Украины много качественных игроков»

Подопечных Реброва сегодня ждет решающий матч в квалификации на Евро-2024

20 ноября 2023, 15:00 |
1221
3
Жозе Боту предупредил Италию: «У Украины много качественных игроков»
instagram.com/jboto.04

Бывший глава селекционного отдела «Шахтера» Жозе Боту накануне матча сборных Украины и Италии, который подведет итог для обеих команд в отборе на Евро-2024, предупредил итальянскую прессу о силе команды Сергея Реброва, особо выделив отдельных ее исполнителей.

«Я хорошо знаю сборную Украины, у них действительно много качественных игроков. Особенно Судаков, Мудрик, Трубин, Бондарь. А еще есть хороший микс, потому что эти ребята играют с очень опытными футболистами, такими как Матвиенко и Степаненко. Италии придется многое сделать, будьте осторожны, дух Украины является важным фактором, особенно в этот период, когда страна переживает войну».

«Мудрик – игрок, у которого техника и настрой являются лучшими характеристиками. Он быстр, и порой, когда он начинает на скорости, его действительно невозможно остановить. Сейчас он переживает не лучший момент, потому что ожидания от него в клубе очень высоки, а уровень «Челси» - высочайший. Но это нормально, ему нужно набраться терпения, продолжать работать и помнить, что он еще молод. В своей карьере он может сделать невероятные вещи».

«Что касается Трубина, то это один из лучших вратарей в возрасте до 23 лет в нынешнем футболе. Сейчас он доказывает это в «Бенфике», но он может играть за любую команду мира. Он действительно совершенный вратарь: он знает, как избегать голов, знает, как инициировать действие, и он перемещается в штрафной площади. У него действительно есть все необходимое, чтобы стать одним из лучших вратарей в мире, у него впереди большое будущее», - заявил Боту.

Напомним, матч Украина – Италия состоится сегодня в Леверкузене, начиная с 21:45.

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Жозе Боту Украина - Италия сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу Евро-2024 Михаил Мудрик Анатолий Трубин
Источник Tuttomercatoweb
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Комментарии 3
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Maximus
Однобокая аналитика Боту не должна вносить раздор между фанатами разных команд. Уважаемые фаны, человек сказал исключительно субъективную вещь, вы все лучше меня знаете, что кроме перечисленных в интервью людей есть ещё качественные футболисты в нашей сборной. Сегодня игроки с разных команд стают одни целым для общей победы!
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AndiM
оце клоун бл. 
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