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Украина. Первая лига
20 ноября 2023, 14:48 | Обновлено 20 ноября 2023, 14:54
517
0

Источник: Карпаты близки к трансферу колумбийского защитника

Львовский клуб завершает подписание Еферсона Родаллега

20 ноября 2023, 14:48 | Обновлено 20 ноября 2023, 14:54
517
0
Источник: Карпаты близки к трансферу колумбийского защитника
Twitter. Еферсон Родаллега

Львовские «Карпаты» близки к подписанию колумбийского левого защитника «Энвигадо» (высший дивизион Колумбии) Еферсона Родаллеги, сообщает Telegram-канал болельщиков «Карпат» со ссылкой на журналиста Пипе Сьерру.

Источник отмечает, что обе стороны приближаются к тому, чтобы успешно завершить трансфер 22-летнего футболиста в ближайшие дни.

В 2023 году Еферсон Родаллега отыграл 36 матчей за «Энвигадо», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

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Карпаты Львов трансферы чемпионат Колумбии по футболу Первая лига Украины
Источник Telegram
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