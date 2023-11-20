Источник: Карпаты близки к трансферу колумбийского защитника

Львовские «Карпаты» близки к подписанию колумбийского левого защитника «Энвигадо» (высший дивизион Колумбии) Еферсона Родаллеги, сообщает Telegram-канал болельщиков «Карпат» со ссылкой на журналиста Пипе Сьерру.

Источник отмечает, что обе стороны приближаются к тому, чтобы успешно завершить трансфер 22-летнего футболиста в ближайшие дни.

В 2023 году Еферсон Родаллега отыграл 36 матчей за «Энвигадо», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.