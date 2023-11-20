Детский тренер Довбика: «Шахтер ничего не увидел в Артеме»
Нападающий «Жироны» когда-то мог оказаться в донецком «Шахтере»
Детский тренер украинского нападающего Артема Довбика Сергей Ковалевич рассказал, что действующий игрок «Жироны» когда-то мог оказаться в донецком «Шахтере»:
«В 2012-м году в Мариуполе на финале Украины я предлагал Артема тренерам «Шахтера». Говорил: «Посмотрите на мальчика, потому что ему надо развиваться и двигаться дальше». Ну они ничего не увидели – это их проблемы.
А так мальчик координированный, порядочный, трудолюбивый, с хорошим чувством юмора. Имел много друзей, поскольку и он никогда не надевал на себя маску футбольного гения, хотя забивал много, но головой позже начал. Это он сейчас так много мячей забивает».
В сезоне 2023/24 Довбик сыграл за «Жирону» в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов.
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