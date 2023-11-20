ЭНДРИК: «Месси – феномен, но мой идол – Роналду»
Будущий нападающий «Реала» рассказал о своих кумиров
Будущий нападающий «Реала» Эндрик, который до конца сезона 2023/24 выступает за «Палмейрас», рассказал о своих кумирах детства:
«Когда я был ребенком, я мечтал играть за «Реал» Мадрид. Криштиану Роналду – это мой идол. Лионель Месси – феноменальный футболист, но я больше фанат Криштиану. Для меня большая гордость знать, что я буду надевать ту же футболку, что когда-то надевал Роналду».
17-летний Эндрик летом 2024 года станет игроком «Реала». В 2023 году на счету бразильца 49 матчей за «Палмейрас», в которых он отметился 12 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Многие болельщики посетили Германию, чтобы поддержать украинскую команду
20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок