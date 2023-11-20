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20 ноября 2023, 13:36 |
750
4

ФИФА учтет товарищеский матч россия – Куба в своем рейтинге сборных

Поединок пройдет 20 ноября в волгограде

20 ноября 2023, 13:36 |
750
4
ФИФА учтет товарищеский матч россия – Куба в своем рейтинге сборных
РИА Новости. Збірна росії

Товарищеский матч между сборными россии и Кубы, который пройдет 20 ноября на территории страны-террориста в волгограде, будет учтен Международной федерации футбола (ФИФА) в своем рейтинге.

«Встреча со сборной Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА. В матче будет разрешено по шесть замен», — сообщили РИА Новости в службе коммуникаций российского футбольного союза (рфс).

Отметим, что со времени отстранения от всех международных соревнований в феврале 2022 года сборная россии провела дома только два товарищеских матча, обыграв в Санкт-Петербурге Ирак (2:0) и одолев в Москве национальную команду Камеруна (1:0).

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Источник РИА Новости
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Комментарии 4
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Иван Качура
FIFA корумповані до шнурків. 
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+3
Ярослав 999
Мафія
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+2
maks_krot
С такими темпами и продажным Фифа  и УЕФА скоро рашисты себе место купят на евро и чемпионате мира и не играя отборы!!!
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+1
fin
Це москалі так хочуть, але побачимо як буде насправді.
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0
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