Товарищеский матч между сборными россии и Кубы, который пройдет 20 ноября на территории страны-террориста в волгограде, будет учтен Международной федерации футбола (ФИФА) в своем рейтинге.

«Встреча со сборной Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА. В матче будет разрешено по шесть замен», — сообщили РИА Новости в службе коммуникаций российского футбольного союза (рфс).

Отметим, что со времени отстранения от всех международных соревнований в феврале 2022 года сборная россии провела дома только два товарищеских матча, обыграв в Санкт-Петербурге Ирак (2:0) и одолев в Москве национальную команду Камеруна (1:0).