Рух – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 20 ноября «Рух» во Львове в товарищеском матче примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 14:00 по киевскому времени. Команды сыграют не в оптимальных составах, ведь многие игроки от обоих клубов задействованы в юношеских и взрослой сборных Украины.

Стали известны стартовые составы команд Виталия Пономарева и Марино Пушича на матч:

«Рух»: Герета, Китела, Слюбик, Холод, Лях, Пастух, Сапуга, Эдсон, Соломон, Рунич, Таллес.

«Шахтер»: Рудько, Дрозд, Ракицкий, Чигринский, Топалов, Кастилло, Крыськив, Швед, Эгиналду, Невертон, Келси.