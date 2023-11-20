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Украина. Премьер лига
20 ноября 2023, 13:35 |
431
0

Рух – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Товариський матч розпочнеться о 14:00

20 ноября 2023, 13:35 |
431
0
Рух – Шахтер. Стали известны стартовые составы
УПЛ

Сегодня, 20 ноября «Рух» во Львове в товарищеском матче примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 14:00 по киевскому времени. Команды сыграют не в оптимальных составах, ведь многие игроки от обоих клубов задействованы в юношеских и взрослой сборных Украины.

Стали известны стартовые составы команд Виталия Пономарева и Марино Пушича на матч:

«Рух»: Герета, Китела, Слюбик, Холод, Лях, Пастух, Сапуга, Эдсон, Соломон, Рунич, Таллес.

«Шахтер»: Рудько, Дрозд, Ракицкий, Чигринский, Топалов, Кастилло, Крыськив, Швед, Эгиналду, Невертон, Келси.

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Источник Sport.ua
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