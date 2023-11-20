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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 15:05 | Обновлено 20 ноября 2023, 15:06
435
0

Тренер сборной Испании: «Травма Гави морально уничтожила нас»

Луис де ла Фуэнте отреагировал на травму полузащитника «Барселоны»

20 ноября 2023, 15:05 | Обновлено 20 ноября 2023, 15:06
435
0
Тренер сборной Испании: «Травма Гави морально уничтожила нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на тяжелую травму полузащитника «Барселоны» Гави, из-за которой игрок пропустит от 7 до 9 месяцев:

«В раздевалке было такое ощущение, будто мы проиграли матч, а не выиграли. Мы морально уничтожены, травма Гави является серьезной и это тяжелый момент для нас всех. Это был несчастный случай, Гави был в идеальной форме, чтобы сыграть этот матч».

Ранее сообщалось, что «Барселона» обвиняет Луиса де ла Фуэнте в травме Гави, ведь считает, что тренер должен был предоставить игроку отдых.

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Луис де ла Фуэнте Барселона травма сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу Евро-2024 Гави
Источник Фабрицио Романо
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