Тренер сборной Испании: «Травма Гави морально уничтожила нас»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на тяжелую травму полузащитника «Барселоны» Гави, из-за которой игрок пропустит от 7 до 9 месяцев:

«В раздевалке было такое ощущение, будто мы проиграли матч, а не выиграли. Мы морально уничтожены, травма Гави является серьезной и это тяжелый момент для нас всех. Это был несчастный случай, Гави был в идеальной форме, чтобы сыграть этот матч».

Ранее сообщалось, что «Барселона» обвиняет Луиса де ла Фуэнте в травме Гави, ведь считает, что тренер должен был предоставить игроку отдых.