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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Мы не ходили пешком в 1-й игре с итальянцами»
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 13:20 |
715
1

Виталий МИКОЛЕНКО: «Мы не ходили пешком в 1-й игре с итальянцами»

Защитник сборной Украины вспомнил первый матч против Италии и поделился ожиданиями от новой встречи

20 ноября 2023, 13:20 |
715
1
Виталий МИКОЛЕНКО: «Мы не ходили пешком в 1-й игре с итальянцами»
УАФ. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины и английского «Эвертона» Виталий Микленко вспомнил 1-й матч против Италии и поделился ожиданиями от новой встречи.

– Стали ли мы сильнее с последнего матча против Италии?
– Это покажет только игра, ничего не могу сказать. Единственное, что могу отметить, что мы тогда играли 2-ю игру на сборе, 2-ю против топ-команды. Было трудно восстановиться, даже не физически, а морально. Тем более мы играли на «Сан-Сиро».

– Тогда было сложно выдержать динамику, которую предложили итальянцы. Думаешь из-за того, что это была 2-я игра?
– Мы в каждой игре стараемся отдавать все силы. С итальянцами мы не ходили пешком, статистика это показывает. Мы старались как можно больше отдавать себя на поле. Думаю, что это тяжеловато, когда ты играешь 2-ю игру на таком уровне.

– Теперь уже итальянцы будут играть 2-ю игру. Это наше преимущество?
– Думаю, да. Но это так, на листочке написано. Посмотрим, как будет в игре.

– Какое на тебя впечатление произвела Италия в том матче?
– Они очень агрессивно атаковали наши зоны. А когда они атаковали зоны, у них появлялось пространство на флангах.

– Как ты считаешь, что будет решающим для нас в этом матче?
– Я не знаю. Не знаю, не скажу Вам (улыбается).

– Хороший ответ (смеется).

Решающий матч отбора к Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября в немецком Леверкузене на стадионе «БайАрена» (начало – в 21:45 по киевскому времени). Читайте эксклюзивный репортаж Sport.ua из утреннего города.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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AndiM
Краще б і не згадував про статистику в тому матчі. Невпевнений в собі, то так і скажи тренеру, щоб не доводилося дивитись на гравців які ще з підтрибунного приміщення виходять вже з повними трусами.
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