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Украина. Премьер лига
20 ноября 2023, 13:10 |
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Кривбасс сыграл двусторонку перед матчем с Минаем

Команда Юрия Вернидуба заполняет паузу в чемпионате

20 ноября 2023, 13:10 |
170
0
Кривбасс сыграл двусторонку перед матчем с Минаем
ФК Кривбасс

В воскресенье, заполняя паузу в чемпионате, «Кривбасс» провел клубный спарринг. Матч проходил при сильном ветре и дожде, который иногда сменялся мокрым снегом. Счет в матче довольно долго держался 0:0 и на перерыв «красные» и «белые» ушли при счете 1:0 в пользу «красных».

Во втором тайме команды показали более результативный футбол, забив сразу шесть голов. В итоге «красные» победили «белых» 4:3.

Голы забивали Принс Аду-3, Максим Задерака, Денис Устименко, Олег Кожушко и Денис Кузык.

25 ноября «Кривбасс» в рамках 15-го тура УПЛ сыграет на выезде против аутсайдера чемпионата «Миная».

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб
Источник ФК Кривбасс
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