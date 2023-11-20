Деклан РАЙС: «Я – человек, которого купили за 105 млн. Это не нормально»
Полузащитник «Арсенала» не понимает, почему за футболистов платят так много денег
Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс рассказал, что не понимает, почему за футболистов платят так много денег:
«Я – человек, которого приобрели за 105 миллионов фунтов стерлингов. Это не ощущается как нечто нормальное... Я думал, что я могу просто быть Декланом Райсом, быть собой, не быть кем-то другим».
Напомним, летом 2023 года «Арсенал» приобрел Деклана Райса у «Вест Хэма», заплатив 105 миллионов британских фунтов. В 18 матчах в футболке нового клуба 24-летний игрок отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
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