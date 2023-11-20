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  4. Деклан РАЙС: «Я – человек, которого купили за 105 млн. Это не нормально»
Англия
20 ноября 2023, 12:29 |
385
0

Деклан РАЙС: «Я – человек, которого купили за 105 млн. Это не нормально»

Полузащитник «Арсенала» не понимает, почему за футболистов платят так много денег

20 ноября 2023, 12:29 |
385
0
Деклан РАЙС: «Я – человек, которого купили за 105 млн. Это не нормально»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс рассказал, что не понимает, почему за футболистов платят так много денег:

«Я – человек, которого приобрели за 105 миллионов фунтов стерлингов. Это не ощущается как нечто нормальное... Я думал, что я могу просто быть Декланом Райсом, быть собой, не быть кем-то другим».

Напомним, летом 2023 года «Арсенал» приобрел Деклана Райса у «Вест Хэма», заплатив 105 миллионов британских фунтов. В 18 матчах в футболке нового клуба 24-летний игрок отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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Деклан Райс Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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