Деклан РАЙС: «Я – человек, которого купили за 105 млн. Это не нормально»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс рассказал, что не понимает, почему за футболистов платят так много денег:

«Я – человек, которого приобрели за 105 миллионов фунтов стерлингов. Это не ощущается как нечто нормальное... Я думал, что я могу просто быть Декланом Райсом, быть собой, не быть кем-то другим».

Напомним, летом 2023 года «Арсенал» приобрел Деклана Райса у «Вест Хэма», заплатив 105 миллионов британских фунтов. В 18 матчах в футболке нового клуба 24-летний игрок отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.