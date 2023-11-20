Роберто МАРТИНЕС: «Роналду так же хочет побеждать, как 18-летний парень»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о влиянии легендарного нападающего Криштиану Роналду на национальную команду:

«Криштиану Роналду так же голоден к победам, как и 18-летний игрок. Он – ролевая модель, пример для молодых футболистов. Он всегда старается находиться в правильной позиции и искать голы».

В отборе к чемпионату Европы 2024 38-летний Криштиану Роналду отметился 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами в 9 матчах. Всего на его счету 128 голов в 204 поединках за национальную сборную Португалии.