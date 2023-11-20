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  4. Роберто МАРТИНЕС: «Роналду так же хочет побеждать, как 18-летний парень»
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 11:59 |
215
0

Роберто МАРТИНЕС: «Роналду так же хочет побеждать, как 18-летний парень»

Главный тренер сборной Португалии рассказал о влиянии легенды на национальную команду

20 ноября 2023, 11:59 |
215
0
Роберто МАРТИНЕС: «Роналду так же хочет побеждать, как 18-летний парень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о влиянии легендарного нападающего Криштиану Роналду на национальную команду:

«Криштиану Роналду так же голоден к победам, как и 18-летний игрок. Он – ролевая модель, пример для молодых футболистов. Он всегда старается находиться в правильной позиции и искать голы».

В отборе к чемпионату Европы 2024 38-летний Криштиану Роналду отметился 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами в 9 матчах. Всего на его счету 128 голов в 204 поединках за национальную сборную Португалии.

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Роберто Мартинес Криштиану Роналду Евро-2024 сборная Португалии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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