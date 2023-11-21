Бавария хочет купить защитника Манчестер Юнайтед

Мюнхенская «Бавария» ищет возможности для усиления позиции центрального защитника и обратила внимание на игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэля Варана.

Несмотря на то, что лазарет «красных дьяволов» переполнен, Рафаэль выпал из стартового состава команды и недоволен своим нынешним положением в клубе, так что переезд в Мюнхен его может заинтересовать.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем Twitter, за трансфер Варана «Баварии» придется заплатить от 20 до 30 млн евро (вариант с арендой не рассматривается на данном этапе). Впрочем, мюнхенский клуб может отпугнуть зарплата француза – в «МЮ» его годовой оклад составляет почти 20 млн евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне Варан провел за «МЮ» во всех турнирах 12 матчей и забил 1 мяч.