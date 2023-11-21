Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария хочет купить защитника Манчестер Юнайтед
Англия
21 ноября 2023, 12:35 | Обновлено 21 ноября 2023, 12:38
293
0

Бавария хочет купить защитника Манчестер Юнайтед

Защитник сборной Франции выпал из стартового состава «красных дьяволов»

21 ноября 2023, 12:35 | Обновлено 21 ноября 2023, 12:38
293
0
Бавария хочет купить защитника Манчестер Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед. Рафаэль Варан

Мюнхенская «Бавария» ищет возможности для усиления позиции центрального защитника и обратила внимание на игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэля Варана.

Несмотря на то, что лазарет «красных дьяволов» переполнен, Рафаэль выпал из стартового состава команды и недоволен своим нынешним положением в клубе, так что переезд в Мюнхен его может заинтересовать.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем Twitter, за трансфер Варана «Баварии» придется заплатить от 20 до 30 млн евро (вариант с арендой не рассматривается на данном этапе). Впрочем, мюнхенский клуб может отпугнуть зарплата француза – в «МЮ» его годовой оклад составляет почти 20 млн евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне Варан провел за «МЮ» во всех турнирах 12 матчей и забил 1 мяч.

По теме:
Без Реала, но с Аль-Хилялем. Названы 20 лучших клубов 2023 года
Лидер менхенгладбахской Боруссии вылечился от рака
КУКУРЕЛЬЯ – о давлении, которое ощущает в Челси
Рафаэль Варан Бавария Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Германии по футболу Бундеслига сборная Франции по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после вчерашней игры»
Футбол | 21 ноября 2023, 12:59 1
Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после вчерашней игры»
Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после вчерашней игры»

Главный тренер сборной Украины поделился эмоциями от матча с Италией

Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
Футбол | 20 ноября 2023, 23:59 9
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации

Вероятные соперники Украины в полуфинале плей-офф: Израиль, Босния, Уэльс

ДОННАРУММА: «Судья мог поставить пенальти за фол на Мудрике»
Футбол | 21.11.2023, 11:54
ДОННАРУММА: «Судья мог поставить пенальти за фол на Мудрике»
ДОННАРУММА: «Судья мог поставить пенальти за фол на Мудрике»
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
Футбол | 21.11.2023, 09:21
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
Футбол | 20.11.2023, 23:52
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
19.11.2023, 23:30
Теннис
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
20.11.2023, 07:30 1
Теннис
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
20.11.2023, 23:41 231
Футбол
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
19.11.2023, 10:06 14
Футбол
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
20.11.2023, 22:39 1
Бокс
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
21.11.2023, 00:55 26
Футбол
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
21.11.2023, 00:50 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
20.11.2023, 19:57 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем