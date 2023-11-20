Чемпионат Европы20 ноября 2023, 11:20 |
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РОНАЛДУ о выходе Португалии на Евро-2024: «Исторический отбор!»
Пиренейцы прошли квалификацию без потери очков
20 ноября 2023, 11:20 |
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Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду оценил выступление родной сборной в отборочном турнире Евро-2024, который пиренейцы преодолели, не потеряв ни одного очка.
«Исторический отбор. 100% побед. Поздравляю, Португалия!» – написал Криштиану на своей странице в Instagram.
Отметим, что сам Криштиану в нынешнем евроотборе забил 10 мячей, и по показателю результативности уступил лишь бельгийцу Ромелу Лукаку.
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