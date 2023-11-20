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  4. РОНАЛДУ о выходе Португалии на Евро-2024: «Исторический отбор!»
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 11:20 |
595
0

РОНАЛДУ о выходе Португалии на Евро-2024: «Исторический отбор!»

Пиренейцы прошли квалификацию без потери очков

20 ноября 2023, 11:20 |
595
0
РОНАЛДУ о выходе Португалии на Евро-2024: «Исторический отбор!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду оценил выступление родной сборной в отборочном турнире Евро-2024, который пиренейцы преодолели, не потеряв ни одного очка.

«Исторический отбор. 100% побед. Поздравляю, Португалия!» – написал Криштиану на своей странице в Instagram.

Отметим, что сам Криштиану в нынешнем евроотборе забил 10 мячей, и по показателю результативности уступил лишь бельгийцу Ромелу Лукаку.

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сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду Евро-2024 Ромелу Лукаку
Источник Instagram
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