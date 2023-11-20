РОНАЛДУ о выходе Португалии на Евро-2024: «Исторический отбор!»

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду оценил выступление родной сборной в отборочном турнире Евро-2024, который пиренейцы преодолели, не потеряв ни одного очка.

«Исторический отбор. 100% побед. Поздравляю, Португалия!» – написал Криштиану на своей странице в Instagram.

Отметим, что сам Криштиану в нынешнем евроотборе забил 10 мячей, и по показателю результативности уступил лишь бельгийцу Ромелу Лукаку.