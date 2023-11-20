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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 11:23 | Обновлено 20 ноября 2023, 12:20
522
0

Василий ПРИЙМА: Украинцам не стоит с первых секунд нестись на ворота Италии

Бывший защитник молодежной сборной Украины поделился ожиданиями от матча в Германии

20 ноября 2023, 11:23 | Обновлено 20 ноября 2023, 12:20
522
0
Василий ПРИЙМА: Украинцам не стоит с первых секунд нестись на ворота Италии
ФК Карпаты. Василий Прийма

20 ноября в Леверкузене национальная сборная Украины по футболу будет принимать в отборе на Евро-2024 – итальянцев.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший защитник молодежной сборной Украины Василий Прийма, который успел поиграть не только за донецкий «Металлург», «Зарю», «Карпаты», «Черноморец», но и итальянский «Фрозиноне», поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния в Германии:

– Думаю, что в Леверкузене много голов не увидим. Но они будут и, надеюсь, что украинцы забьют на один мяч больше.

– На ваш взгляд, что может помочь подопечным Сергея Реброва склонить сегодня чаши весов в свою сторону?
– Более опытный и сбалансированный состав. Все же, по разным причинам, сейчас в «Скуадре Адзурре» много молодежи, а ей, как правило, не хватает стабильности. Также надеюсь, что сегодня свое веское слово скажут наши легионеры – Миколенко, Мудрик, Цыганков, Довбик, которые в последнее время на виду в своих клубах, они приехали в расположение сборной в приподнятом настроении, уверенными в своих силах, а это много значит. Наконец, в последние годы сборная Италии в ключевых поединках не добивается положительных результатов. Значит, что-то не в порядке с психологией. Этим надо воспользоваться.

– Вы всегда играли в центре обороны. Какого мнения о стопперах «Скуадры Адзурры» нынешнего образца?
– Они не производят впечатление непроходимых. Не буду оригинальным, когда скажу, что мне больше импонировала та защита итальянцев, когда там в центре играли Бонуччи и Кьеллини. Хотя ради справедливости следует уточнить, что футбол несколько изменился, стал значительно быстрее, чем во времена, когда феерили мои кумиры.

– А что скажете об обороне сборной Украины?
– Ей также иногда не хватает надежности, но надеюсь, что сегодня максимальная концентрация поможет нашим ребятам сохранить свои владения нетронутыми.

– Вы акцентировали внимание на том, что в Леверкузене голепада не будет. Так что, следует ожидать осторожной игры от обеих сборных?
– Думаю, что да. Я бы вообще посоветовал подопечным Сергея Реброва не гнаться за быстрым голом. Желательно провести разведку боем, а уже потом пытаться воспользоваться мобильностью Мудрика, рассудительностью Судакова, креативностью Цыганкова, настырностью Довбика. Убежден, что они позаботятся о голевых моментах у ворот «Скуадры Адзурры». Вот только, чтобы реализация не подвела.

И напоследок, о еще одном важном «козыре» украинской сборной. Недавний матч группового раунда Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Барселоной» в немецком Гамбурге показал, что у украинских футболистов там есть большая поддержка. Это придавало сил и способствовало победе над испанским грандом. Надеюсь, что сегодня также не подведет еще один немецкий город – Леверкузен. Подопечным Сергея Реброва очень нужна помощь 12 игрока.

Ранее стало известно, что на матче Украина – Италия ожидается аншлаг.

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Источник Sport.ua
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