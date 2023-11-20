ВИДЕО. Две столицы, голодомор и авария: история спасения киевского Динамо
Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»
Блохин, Шевченко, Лобановский, чемпионства Европы и Украины, титулы и история украинского футбола – это все о самом популярном клубе Украины «Динамо» Киев, но были времена, когда киевские динамовцы могли исчезнуть, как многие другие футбольные коллективы. Как удалось спасти «Динамо» и почему столица Украины могла потерять большой клуб? Поговорим о первых и самых тяжелых годах существования «Динамо».
00:00 Динамо – самый популярный клуб Украины
00:51 Стадион имени палачей украинцев: первые годы Динамо
03:01 Голодомор, авария и отсутствие денег – ПИК проблем Динамо
05:27 Исторический поворот, который спас Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец может продолжить карьеру в чемпионате Испании
У серба все еще присутствует мотивация на крупных турнирах