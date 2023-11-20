Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Две столицы, голодомор и авария: история спасения киевского Динамо
Украина. Премьер лига
20 ноября 2023, 10:59 |
230
0

ВИДЕО. Две столицы, голодомор и авария: история спасения киевского Динамо

Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»

20 ноября 2023, 10:59 |
230
0
ВИДЕО. Две столицы, голодомор и авария: история спасения киевского Динамо
Записки украинского болельщика

Блохин, Шевченко, Лобановский, чемпионства Европы и Украины, титулы и история украинского футбола – это все о самом популярном клубе Украины «Динамо» Киев, но были времена, когда киевские динамовцы могли исчезнуть, как многие другие футбольные коллективы. Как удалось спасти «Динамо» и почему столица Украины могла потерять большой клуб? Поговорим о первых и самых тяжелых годах существования «Динамо».

00:00 Динамо – самый популярный клуб Украины
00:51 Стадион имени палачей украинцев: первые годы Динамо
03:01 Голодомор, авария и отсутствие денег – ПИК проблем Динамо
05:27 Исторический поворот, который спас Динамо Киев

По теме:
ВИДЕО. Слова Сергея Реброва перед матчем Украина – Италия
ВИДЕО. Предматчевая тренировка. Как сборная живет прямо на Бай-Арене
ВИДЕО. Полузащитник Ливерпуля выпил бренди и отпраздновал выход на Евро
Записки украинского болельщика видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: на Лунина есть претендент из Ла Лиги
Футбол | 19 ноября 2023, 13:19 10
Источник: на Лунина есть претендент из Ла Лиги
Источник: на Лунина есть претендент из Ла Лиги

Украинец может продолжить карьеру в чемпионате Испании

Раскатал губу. Новак Джокович назвал свои цели на 2024 год
Теннис | 20 ноября 2023, 10:00 1
Раскатал губу. Новак Джокович назвал свои цели на 2024 год
Раскатал губу. Новак Джокович назвал свои цели на 2024 год

У серба все еще присутствует мотивация на крупных турнирах

Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
Теннис | 19.11.2023, 12:25
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
Без троих игроков. Известна заявка сборной Украины на матч с Италией
Футбол | 20.11.2023, 10:09
Без троих игроков. Известна заявка сборной Украины на матч с Италией
Без троих игроков. Известна заявка сборной Украины на матч с Италией
Опрос УЕФА: Украина не сможет обыграть Италию
Футбол | 19.11.2023, 12:44
Опрос УЕФА: Украина не сможет обыграть Италию
Опрос УЕФА: Украина не сможет обыграть Италию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
19.11.2023, 10:06 12
Футбол
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
20.11.2023, 00:57
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
18.11.2023, 11:04 15
Футбол
Стало известно, сколько зарабатывает Анатолий Трубин в Бенфике
Стало известно, сколько зарабатывает Анатолий Трубин в Бенфике
18.11.2023, 16:56 13
Футбол
ФОТО. Момент, которого все ждали. Свитолина вернулась на корт
ФОТО. Момент, которого все ждали. Свитолина вернулась на корт
18.11.2023, 20:20 2
Теннис
ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером
ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером
18.11.2023, 23:42 10
Теннис
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
19.11.2023, 17:57 15
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
20.11.2023, 05:12 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем