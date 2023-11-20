Футболистам сборной Кубы купили бутсы перед спаррингом с россией

Сборная Кубы по футболу оказалась в неприглядном положении, прилетев на товарищеский матч со сборной россии в волгоград.

Уже будучи на месте, футболисты из Центральной Америки поняли, что их бутсы не подходят для газона стадиона в волгограде. Пришлось направляться в местный магазин и закупать партию футбольной обуви на всю команду.

«У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами, – признался генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас в комментарии Sport24. – Когда прилетели в россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч. В итоге купили бутсы здесь. Качество было не столь важно, сколько характеристика обуви, чтобы была возможность нормально сыграть в футбол на таком газоне».

Отметим, что матч россия – Куба пройдет 20 ноября.