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Другие новости
20 ноября 2023, 09:35 | Обновлено 20 ноября 2023, 09:36
217
0

Стаховский назвал Спаллетти «проституткой» за поздравления «зенита»

Итальянец в свое время дважды становился чемпионом россии

20 ноября 2023, 09:35 | Обновлено 20 ноября 2023, 09:36
217
0
Стаховский назвал Спаллетти «проституткой» за поздравления «зенита»
Facebook. Сергей Стаховский

Бывший капитан сборной Украины по теннису Сергей Стаховский отреагировал на слова итальянца Лучано Спаллетти, который поздравил свой бывший клуб, питерский «зенит», с чемпионством на россии и призвал «не связывать спорт с политикой».

«Лучано Спаллетти, ну и шутник ты. Спорт вне политики? Поздравлять главу газпрома, главного донора войны в Украине… Проститутка», – написал Стаховский на своей странице в Instagram.

Добавим, что Спаллетти возглавлял «зенит» с 2009-го по 2014-й, дважды став чемпионом россии, а с лета 2023-го работает со сборной Италии, которую может вывести в финальный турнир Евро-2024.

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Лучано Спаллетти Сергей Стаховский Евро-2024 Зенит Санкт-Петербург
Источник Instagram
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