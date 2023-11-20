Стаховский назвал Спаллетти «проституткой» за поздравления «зенита»

Бывший капитан сборной Украины по теннису Сергей Стаховский отреагировал на слова итальянца Лучано Спаллетти, который поздравил свой бывший клуб, питерский «зенит», с чемпионством на россии и призвал «не связывать спорт с политикой».

«Лучано Спаллетти, ну и шутник ты. Спорт вне политики? Поздравлять главу газпрома, главного донора войны в Украине… Проститутка», – написал Стаховский на своей странице в Instagram.

Добавим, что Спаллетти возглавлял «зенит» с 2009-го по 2014-й, дважды став чемпионом россии, а с лета 2023-го работает со сборной Италии, которую может вывести в финальный турнир Евро-2024.