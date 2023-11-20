Рейтинг WTA. Стародубцева обновила личный рекорд в обоих разрядах

На прошлой неделе женщины сыграли турнир WTA 125 в Колине (Чили). Титул взяла перспективная 17-летняя чешка Сара Бейлек. Это позволило ей подняться на 60 позиций, дебютировав в топ-150 (134 позиция).

25-летняя китаянка Юань Юэ стала чемпионкой 100-тысячника ITF в Такасаки (Япония). Это позволило ей вернуться в первую сотню мирового рейтинга.

В первой тридцатке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Среди украинок следует отметить очередной прогресс Юлии Стародубцевой, которая продолжает постепенно подниматься в рейтинге. Она вже 152-я, в очередной раз обновив личный рекорд. Катарина Завацкая опустилась на 17 мест, Катерина Байндл – на два. Зато добавили Катерина Володько, Вероника Подрез и Надежда Колб.

Украинки в рейтинге WTA

Стародубцева улучшила свое положение и в парном рейтинге. Также небольшие сдвиги вверх есть у Володько и сестер Колб.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA