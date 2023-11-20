Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Стародубцева обновила личный рекорд в обоих разрядах
WTA
20 ноября 2023, 09:30 | Обновлено 20 ноября 2023, 09:32
344
0

Рейтинг WTA. Стародубцева обновила личный рекорд в обоих разрядах

17-летняя чешка Сара Бейлек дебютировала в топ-150

20 ноября 2023, 09:30 | Обновлено 20 ноября 2023, 09:32
344
0
Рейтинг WTA. Стародубцева обновила личный рекорд в обоих разрядах
Dow Tennis Classic. Юлия Стародубцева

На прошлой неделе женщины сыграли турнир WTA 125 в Колине (Чили). Титул взяла перспективная 17-летняя чешка Сара Бейлек. Это позволило ей подняться на 60 позиций, дебютировав в топ-150 (134 позиция).

25-летняя китаянка Юань Юэ стала чемпионкой 100-тысячника ITF в Такасаки (Япония). Это позволило ей вернуться в первую сотню мирового рейтинга.

В первой тридцатке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Среди украинок следует отметить очередной прогресс Юлии Стародубцевой, которая продолжает постепенно подниматься в рейтинге. Она вже 152-я, в очередной раз обновив личный рекорд. Катарина Завацкая опустилась на 17 мест, Катерина Байндл – на два. Зато добавили Катерина Володько, Вероника Подрез и Надежда Колб.

Украинки в рейтинге WTA

Стародубцева улучшила свое положение и в парном рейтинге. Также небольшие сдвиги вверх есть у Володько и сестер Колб.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA

По теме:
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
ФОТО. Момент, которого все ждали. Свитолина вернулась на корт
Тренер СВИТОЛИНОЙ: «Элина – настоящий трудоголик»
Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Юань Юэ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Другие виды | 20 ноября 2023, 00:57 0
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта

С 1991-го гимнастка Эльвира Саади живет в Канаде

ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером
Теннис | 18 ноября 2023, 23:42 10
ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером
ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером

Даниил воспроизвел культовую сцену из «Кровавого спорта»

Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
Теннис | 19.11.2023, 12:25
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Футбол | 19.11.2023, 09:45
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Футбол | 20.11.2023, 04:36
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
19.11.2023, 15:50 45
Футбол
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
18.11.2023, 23:45 36
Теннис
Беллью рассказал, с него началось падение Джошуа
Беллью рассказал, с него началось падение Джошуа
18.11.2023, 13:50
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
18.11.2023, 11:04 15
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
20.11.2023, 05:12 4
Футбол
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
19.11.2023, 00:15
Футбол
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
19.11.2023, 17:57 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем