Другие новости20 ноября 2023, 07:00 | Обновлено 20 ноября 2023, 07:07
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 ноября
Важные события во всех видах спорта
20 ноября 2023, 07:00 | Обновлено 20 ноября 2023, 07:07
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В понедельник, 20 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45. Украина – Италия
21:45. Чехия – Молдова
21:45. Словения – Казахстан
21:45. Северная Македония – Англия
21:45. Северная Ирландия – Дания
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