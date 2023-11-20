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20 ноября 2023, 07:00 | Обновлено 20 ноября 2023, 07:07
62
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 ноября

Важные события во всех видах спорта

20 ноября 2023, 07:00 | Обновлено 20 ноября 2023, 07:07
62
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 ноября
УАФ

В понедельник, 20 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45. Украина – Италия

Favbet 4.15 – 3.75 – 1.92

21:45. Чехия – Молдова

Favbet 1.24 – 6.00 – 14.00

21:45. Словения – Казахстан

Favbet 1.52 – 4.25 – 7.60

21:45. Северная Македония – Англия

Favbet 18.5 – 7.30 – 1.20

21:45. Северная Ирландия – Дания

Favbet 6.90 – 4.20 – 1.55

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Источник Sport.ua
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