ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 ноября

В понедельник, 20 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45. Украина – Италия

4.15 – 3.75 – 1.92

21:45. Чехия – Молдова

1.24 – 6.00 – 14.00

21:45. Словения – Казахстан

1.52 – 4.25 – 7.60

21:45. Северная Македония – Англия

18.5 – 7.30 – 1.20

21:45. Северная Ирландия – Дания

6.90 – 4.20 – 1.55