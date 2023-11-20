Ужиловский выиграл парный трофей на турнире ITF в испанской Валенсии

Украинский теннисист Владимир Ужиловский выиграл парный трофей на грунтовом турнире ITF M15 в испанской Валенсии.

Победный тандем с украинцем составил Финн Рейнольдс из Новой Зеландии, и они вместе выиграли все 4 матча турнирной сетки.

Играя сеяными под 1-м номером, они подтвердили этот статус, одолев в полуфинале 3-й сеяный дуэт без флага Андрей Чепелев / Святослав Гулин – 7:6 (7:1), 6:4.

В финале украинец с напарником обыграли тандем Александру Кристиан Думитру (Румыния) / Кристиан Тумбас Калго (Хорватия) – 6:3, 6:0.

35-летний Ужиловский завоевал 41-й титул ITF в карьере, это его третий парный трофей ITF в сезоне 2023 года.

ITF M15. Валенсия (Испания), парный разряд