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20 ноября 2023, 08:55 | Обновлено 20 ноября 2023, 09:18
53
0

Ужиловский выиграл парный трофей на турнире ITF в испанской Валенсии

Победный тандем с украинцем составил Финн Рейнольдс из Новой Зеландии

20 ноября 2023, 08:55 | Обновлено 20 ноября 2023, 09:18
53
0
Ужиловский выиграл парный трофей на турнире ITF в испанской Валенсии
Instagram. Владимир Ужиловский

Украинский теннисист Владимир Ужиловский выиграл парный трофей на грунтовом турнире ITF M15 в испанской Валенсии.

Победный тандем с украинцем составил Финн Рейнольдс из Новой Зеландии, и они вместе выиграли все 4 матча турнирной сетки.

Играя сеяными под 1-м номером, они подтвердили этот статус, одолев в полуфинале 3-й сеяный дуэт без флага Андрей Чепелев / Святослав Гулин – 7:6 (7:1), 6:4.

В финале украинец с напарником обыграли тандем Александру Кристиан Думитру (Румыния) / Кристиан Тумбас Калго (Хорватия) – 6:3, 6:0.

35-летний Ужиловский завоевал 41-й титул ITF в карьере, это его третий парный трофей ITF в сезоне 2023 года.

ITF M15. Валенсия (Испания), парный разряд

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Владимир Ужиловский ITF Валенсия трофеи украинцев в теннисе
Источник Sport.ua
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