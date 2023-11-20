ВИДЕО. На Салаха напали болельщики во время матча за сборную Египта

Не самые приятные моменты довелось пережить звездному форварду сборной Египта Мохамеду Салаху во время выездного матча отбора ЧМ-2026 против Сьерра-Леоне.

На 89-й минуте счет стал 2:0 в пользу египтян после того, как Трезеге сделал дубль в поединке, что не понравилось болельщикам на трибунах стадиона в столице Либерии Монровии. Толпа людей выскочила на поле и устремилась к главной звезде «Фараонов». Благо, служба охраны сработала оперативно и не позволила фанатам «добраться до тела».

Отметим, что сам Салах вел себя спокойно, хотя после финального свистка направлялся в раздевалку под конвоем.