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20 ноября 2023, 00:24 | Обновлено 20 ноября 2023, 00:28
615
0

ВИДЕО. На Салаха напали болельщики во время матча за сборную Египта

Форварда «Ливерпуля» пришлось выводить с поля под конвоем

20 ноября 2023, 00:24 | Обновлено 20 ноября 2023, 00:28
615
0
ВИДЕО. На Салаха напали болельщики во время матча за сборную Египта
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Не самые приятные моменты довелось пережить звездному форварду сборной Египта Мохамеду Салаху во время выездного матча отбора ЧМ-2026 против Сьерра-Леоне.

На 89-й минуте счет стал 2:0 в пользу египтян после того, как Трезеге сделал дубль в поединке, что не понравилось болельщикам на трибунах стадиона в столице Либерии Монровии. Толпа людей выскочила на поле и устремилась к главной звезде «Фараонов». Благо, служба охраны сработала оперативно и не позволила фанатам «добраться до тела».

Отметим, что сам Салах вел себя спокойно, хотя после финального свистка направлялся в раздевалку под конвоем.

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Источник Goal.com
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