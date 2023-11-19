19 ноября проходят матчи последнего тура квалификации Евро-2024 в группе А.

Лидер группы сборная Испании на своем поле принимает национальную команду Грузии. По состоянию на 75-ю минуту счет матча 2:1 в пользу «красной фурии».

В первом тайме на 26-й минуте случился неприятный эпизод. Молодой полузащитник «Барселоны» Гави травмировал колено и был заменен. Испанец покинул футбольное поле в слезах.

Гави сыграл за «Барселону» в этом сезоне 15 поединков, забил два гола и отдал один ассист. В квалификации к Евро-2024 полузащитник имеет два гола в восьми встречах.

ФОТО. Боль и отчаяние. Гави в слезах покинул поле из-за травмы