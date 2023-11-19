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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 23:26 | Обновлено 20 ноября 2023, 00:04
1496
1

ФОТО. Боль и отчаяние. Гави в слезах покинул поле из-за травмы

Молодой талант травмировал колено

19 ноября 2023, 23:26 | Обновлено 20 ноября 2023, 00:04
1496
1
ФОТО. Боль и отчаяние. Гави в слезах покинул поле из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

19 ноября проходят матчи последнего тура квалификации Евро-2024 в группе А.

Лидер группы сборная Испании на своем поле принимает национальную команду Грузии. По состоянию на 75-ю минуту счет матча 2:1 в пользу «красной фурии».

В первом тайме на 26-й минуте случился неприятный эпизод. Молодой полузащитник «Барселоны» Гави травмировал колено и был заменен. Испанец покинул футбольное поле в слезах.

Гави сыграл за «Барселону» в этом сезоне 15 поединков, забил два гола и отдал один ассист. В квалификации к Евро-2024 полузащитник имеет два гола в восьми встречах.

ФОТО. Боль и отчаяние. Гави в слезах покинул поле из-за травмы

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Источник Sport.ua
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luceorius
 Чим ближче календарна зима, тим наглядніше сучасний інтенсивний футбол перетворюється на  травматично-рикошетний.
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