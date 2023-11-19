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  4. Лукаку вышел на третье место в списке бомбардиров европейских сборных
Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 21:44 |
1147
0

Лукаку вышел на третье место в списке бомбардиров европейских сборных

Впереди только Криштиану Роналду и Ференц Пушкаш

19 ноября 2023, 21:44 |
1147
0
Лукаку вышел на третье место в списке бомбардиров европейских сборных
EPA. Ромелу Лукаку

Покер в ворота сборной Азербайджана (5:0) в матче отбора на Евро-2024 позволил 30-летнему форварду сборной Бельгии Ромелу Лукаку выйти на чистое третье место в списке лучших бомбардиров европейских сборных за всю историю.

Теперь на счету нападающего 83 гола в составе национальной команде, и по показателю результативности он обошел поляка Роберта Левандовски (81). Впереди лишь двое – португалец Криштиану Роналду (128) и легендарный Ференц Пушкаш (84), выступавший за Венгрию и Испанию.

Примечательно, что в нынешнем отборочной кампании Лукаку является лучшим бомбардиром с 14 мячами, опережая того Роналду на четыре точных удара.

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Ромелу Лукаку Криштиану Роналду Ференц Пушкаш сборная Бельгии по футболу сборная Азербайджана по футболу статистика лучший бомбардир
Источник Sport.ua
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