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Молодежные турниры
20 ноября 2023, 00:27 | Обновлено 20 ноября 2023, 00:42
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0

Украинские арбитры назначены на матч отбора Евро-2025 U-21

Денис Шурман будет обслуживать встречу между Турцией U-21 и Норвегией U-21

20 ноября 2023, 00:27 | Обновлено 20 ноября 2023, 00:42
45
0
Украинские арбитры назначены на матч отбора Евро-2025 U-21
УАФ. Денис Шурман

Украинская судейская бригада будет работать на поединке отборочного турнира Евро-2025 U-21.

В матче группы 10 встретятся Турция и Норвегия, игра состоится 21 ноября.

Главным арбитром выступит Денис Шурман. На линиях ему помогут Валентин Куцев и Александр Корнийко.

Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Александр Каленов.

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Источник Sport.ua
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