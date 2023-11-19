ФОТО. Для сборной Италии уже изготовили форму для участия на Евро-2024
Игровую футболку можно будет приобрести, начиная с марта следующего года
Действующий чемпион Европы, сборная Италии, уже получила новый комплект формы от своего технического партнера, компании Adidas, в которой должна сыграть в финальном турнире Евро-2024.
Игровая футболка представляет собой сочетание синего и белого с полосками в цветах итальянского флага на плечах, а также с боковыми панелями в стиле 2006 года, когда «Скуадра Адзурра» стала чемпионом мира.
Отмечается, что новый комплект можно будет приобрести, начиная с марта следующего года, цена одной игровой футболки будет составлять 150 евро.
Напомним, что участие сборной Италии на Евро-2024 пока остается под вопросом. В понедельник, 20 ноября, «Скуадра Адзурра» проведет в Леверкузене решающий матч отбора против Украины.
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