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  4. ФОТО. Для сборной Италии уже изготовили форму для участия на Евро-2024
Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 21:00 |
1544
6

ФОТО. Для сборной Италии уже изготовили форму для участия на Евро-2024

Игровую футболку можно будет приобрести, начиная с марта следующего года

19 ноября 2023, 21:00 |
1544
6
ФОТО. Для сборной Италии уже изготовили форму для участия на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Италии

Действующий чемпион Европы, сборная Италии, уже получила новый комплект формы от своего технического партнера, компании Adidas, в которой должна сыграть в финальном турнире Евро-2024.

Игровая футболка представляет собой сочетание синего и белого с полосками в цветах итальянского флага на плечах, а также с боковыми панелями в стиле 2006 года, когда «Скуадра Адзурра» стала чемпионом мира.

Отмечается, что новый комплект можно будет приобрести, начиная с марта следующего года, цена одной игровой футболки будет составлять 150 евро.

Напомним, что участие сборной Италии на Евро-2024 пока остается под вопросом. В понедельник, 20 ноября, «Скуадра Адзурра» проведет в Леверкузене решающий матч отбора против Украины.

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Источник Footyheadlines
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Выталкиватель парашутистов
Очередной фейк наших "журналистов". откуда они взяли, что это форма для ФИНАЛИСТА будущего  чемпионата Европы? Не стыдно писать такие вещи? Я смотрю, некоторые на сайте уже негодуют...
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+1
inspekcha85
Было бы здорово их расстроить ,по-спортивному.Пусть Италия в плей-офф бодается
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0
fifa2020
Ржачно буде, якщо форма є, а збірної на Євро - не буде))
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0
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avk2307
Де там Адідас сказав , що Італія вийшла? Виготовили нову форму 2024. Про Євро ні слова...
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0
john
хороший знак, всі хто спішать — людей смішать
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0
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