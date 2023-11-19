Мауро Икарди второй раз сделал предложение своей жене-агенту

Звездный нападающий турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди оригинально поздравил свою красавицу-жену Ванду Нару, которая по совместительству является ее агентом, с годовщиной свадьбы и сделал еще одно предложение ей.

«Он сделал мне предложение после десяти лет совместной жизни, – сообщила Нара в интервью журналу Gente. – Мы еще ни с чем не определились, но было приятно получить от него повторное предложение руки и сердца».

Добавим, что пара Икарди и Нары по праву считается одной из самых скандальных в футбольном мире. Пара неоднократно «разводилась», делая все семейные скандалы достоянием общественности, а не так давно Ванда сообщила, что у нее диагностировали неизлечимую болезнь – лейкемию. И вот тогда она почувствовала поддержку своего мужа. «Помню, однажды я спала, и проснувшись в четыре утра, увидела, как Мауро с телефоном в руках ищет клинику, в которой мне смогли бы помочь бороться с болезнью», – призналась женщина.

Добавим, что Икарди сделал себе имя в миланском «Интере», из которого перешел во французский «ПСЖ», а с 2022-го выступает за турецкий «Галатасарай».