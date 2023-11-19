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Франция
19 ноября 2023, 20:18 | Обновлено 19 ноября 2023, 21:31
396
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ренн уволил главного тренера

Клуб Лиги 1 сразу же определился с преемником Бруно Женезио

19 ноября 2023, 20:18 | Обновлено 19 ноября 2023, 21:31
396
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ренн уволил главного тренера
ФК Ренн. Бруно Женезио

Французский «Ренн» уволил с поста главного тренера Бруно Женезио.

Как сообщает официальный сайт клуба, стороны разошлись по обоюдному согласию, но у наставника также были личные причины на то, чтобы покинуть клуб. «Ренн» долго без наставника не оставался и сразу же огласил имя преемника Женезио, которым стал Жюльен Стефан.

Отметим, что французский специалист возглавил «Ренн» в марте 2021 года, каждый год выводя команду в еврокубки (в том числе встречался с киевским «Динамо» в групповом турнире Лиги Европы), а в 2022-м был признан лучшим тренером Лиги 1. «Клуб ценит достижения Женезио во главе нашей команды, благодарит за проделанную работу и желает всего наилучшего в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на официальном клубном сайте.

Отметим, что после 12 туров в Лиге 1 «Ренн» занимает 13 место в турнирной таблице, набрав 12 очков. От зоны еврокубков команду отделяют четыре балла.

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Ренн Динамо - Ренн Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Бруно Женезио Лига Европы отставка
Источник ФК Ренн
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