ОФИЦИАЛЬНО. Ренн уволил главного тренера

Французский «Ренн» уволил с поста главного тренера Бруно Женезио.

Как сообщает официальный сайт клуба, стороны разошлись по обоюдному согласию, но у наставника также были личные причины на то, чтобы покинуть клуб. «Ренн» долго без наставника не оставался и сразу же огласил имя преемника Женезио, которым стал Жюльен Стефан.

Отметим, что французский специалист возглавил «Ренн» в марте 2021 года, каждый год выводя команду в еврокубки (в том числе встречался с киевским «Динамо» в групповом турнире Лиги Европы), а в 2022-м был признан лучшим тренером Лиги 1. «Клуб ценит достижения Женезио во главе нашей команды, благодарит за проделанную работу и желает всего наилучшего в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на официальном клубном сайте.

Отметим, что после 12 туров в Лиге 1 «Ренн» занимает 13 место в турнирной таблице, набрав 12 очков. От зоны еврокубков команду отделяют четыре балла.