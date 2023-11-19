УКРАИНА U21

Молодежная сборная Украины проведет матч отбора Евро-2025 против Азербайджана U-21. Игра состоится 21 ноября, старт в 20:00.

Формально домашний матч пройдет в испанской Мурсии.

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Сборная Украины U-21 после четырех туров набрала 12 очков и лидирует в группе. Азербайджан после трех встреч имеет три балла и занимает 4-е место.