УКРАИНА U21

21.11.2023 20:00 - : -
Молодежные турниры19 ноября 2023, 18:33 |
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Украина U-21 – Азербайджан U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пятый матч команды Унаи Мельгосы в отборе
19 ноября 2023, 18:33 |
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Молодежная сборная Украины проведет матч отбора Евро-2025 против Азербайджана U-21. Игра состоится 21 ноября, старт в 20:00.
Формально домашний матч пройдет в испанской Мурсии.
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Сборная Украины U-21 после четырех туров набрала 12 очков и лидирует в группе. Азербайджан после трех встреч имеет три балла и занимает 4-е место.
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