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Евро
УКРАИНА U21
21.11.2023 20:00 - : -
Азербайджан U21
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19 ноября 2023, 18:33 |
3160
0

Украина U-21 – Азербайджан U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятый матч команды Унаи Мельгосы в отборе

19 ноября 2023, 18:33 |
3160
0
Украина U-21 – Азербайджан U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Молодежная сборная Украины проведет матч отбора Евро-2025 против Азербайджана U-21. Игра состоится 21 ноября, старт в 20:00.

Формально домашний матч пройдет в испанской Мурсии.

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Сборная Украины U-21 после четырех туров набрала 12 очков и лидирует в группе. Азербайджан после трех встреч имеет три балла и занимает 4-е место.

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Источник Sport.ua
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