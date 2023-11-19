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  4. ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку на BayArena
Сборная УКРАИНЫ
19 ноября 2023, 18:14 |
410
1

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку на BayArena

Украинцы готовятся к игре с Италией

19 ноября 2023, 18:14 |
410
1
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку на BayArena
УАФ.

Уже завтра, 20 ноября, в 21:45 в немецком Леверкузене состоится поединок 10-го тура отбора к Евро-2024, в котором встретятся сборные Украины и Италии.

Поединок состоится в Леверкузене (Германия) на стадионе «BayArena». Сегодня украинские футболисты провели предматчевую тренировку на этом стадионе.

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку на BayArena

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сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия
Источник Украинская ассоциация футбола
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Вова Бок
с лева Холанн?
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