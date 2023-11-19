Уже завтра, 20 ноября, в 21:45 в немецком Леверкузене состоится поединок 10-го тура отбора к Евро-2024, в котором встретятся сборные Украины и Италии.

Поединок состоится в Леверкузене (Германия) на стадионе «BayArena». Сегодня украинские футболисты провели предматчевую тренировку на этом стадионе.

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку на BayArena