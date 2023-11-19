Сборная УКРАИНЫ19 ноября 2023, 18:14 |
410
1
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку на BayArena
Украинцы готовятся к игре с Италией
19 ноября 2023, 18:14 |
410
1
Уже завтра, 20 ноября, в 21:45 в немецком Леверкузене состоится поединок 10-го тура отбора к Евро-2024, в котором встретятся сборные Украины и Италии.
Поединок состоится в Леверкузене (Германия) на стадионе «BayArena». Сегодня украинские футболисты провели предматчевую тренировку на этом стадионе.
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку на BayArena
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 ноября 2023, 11:05 10
Есть сведения, что бразильца могут попытаться продать уже в январское трансферное окно…
Футбол | 19 ноября 2023, 17:52 3
Тренер сборной Украины – о матче против Италии
Теннис | 18.11.2023, 23:45
Футбол | 19.11.2023, 15:50
Теннис | 18.11.2023, 23:42
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
с лева Холанн?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.11.2023, 10:06 12
17.11.2023, 16:16 6
18.11.2023, 09:40
17.11.2023, 16:00 20
18.11.2023, 11:18 4
17.11.2023, 23:59 5
19.11.2023, 08:30
17.11.2023, 23:48 32