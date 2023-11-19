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Сборная УКРАИНЫ
19 ноября 2023, 18:01 | Обновлено 19 ноября 2023, 18:02
487
0

ФОТО. Игроки сборной Украины подписали флаг для раненого военного

Завтра Украина сыграет с Италией

19 ноября 2023, 18:01 | Обновлено 19 ноября 2023, 18:02
487
0
ФОТО. Игроки сборной Украины подписали флаг для раненого военного
УАФ.

Игроки национальной сборной Украины по футболу подписали флаг для раненого украинского военнослужащего Ильи Поплинского.

Завтра, 20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии. Победитель матча пройдет в финальный раунд Евро-2024, ничья устроит команду Италии.

В случае неудачи сборная Украины, скорее всего, сыграет в плей-офф квалификации в марте 2024 года, куда команда Сергея Реброва может отобраться по рейтингу Лиги наций.

ФОТО. Игроки сборной Украины подписали флаг для раненого военного

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