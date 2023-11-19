Тренер сборной Италии оценил Украину перед решающим матчем отбора Евро
Лучано Спаллетти уверен в своих игроках
Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти оценил последний матч отбора Евро-2024 против Украины. Итальянцам для выхода на Евро будет достаточно ничьей, а команде Сергея Реброва нужна только победа.
«Едем на матч с Украиной с уверенностью, что можем добыть нужный результат. У сборной Украины есть набор сильных игроков атаки и футболисты, которые находятся в хорошей форме. Их контратаки могут доставить нам проблемы. Нужно прессинговать соперника и придерживаться нашей системы, не открывая им свободные зоны».
«Хотим, чтобы итальянцы полюбили эту команду, и матч с Украиной – отличный шанс показать себя. Мотивация зашкаливает», — сказал Спаллетти.
Матч пройдет 20 ноября, старт в 21:45.
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