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  4. Тренер сборной Италии оценил Украину перед решающим матчем отбора Евро
Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 17:11 |
3481
8

Тренер сборной Италии оценил Украину перед решающим матчем отбора Евро

Лучано Спаллетти уверен в своих игроках

19 ноября 2023, 17:11 |
3481
8
Тренер сборной Италии оценил Украину перед решающим матчем отбора Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти оценил последний матч отбора Евро-2024 против Украины. Итальянцам для выхода на Евро будет достаточно ничьей, а команде Сергея Реброва нужна только победа.

«Едем на матч с Украиной с уверенностью, что можем добыть нужный результат. У сборной Украины есть набор сильных игроков атаки и футболисты, которые находятся в хорошей форме. Их контратаки могут доставить нам проблемы. Нужно прессинговать соперника и придерживаться нашей системы, не открывая им свободные зоны».

«Хотим, чтобы итальянцы полюбили эту команду, и матч с Украиной – отличный шанс показать себя. Мотивация зашкаливает», — сказал Спаллетти.

Матч пройдет 20 ноября, старт в 21:45.

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Источник Football-Italia
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Комментарии 8
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vruthiy-112
Бійся, Італія - Україна чекає нажертву. !!! 
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0
AndiM
Ох скільки тут любітєлєй цього окацапленого лайна і якоїсь нікчемної куєзи
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-1
Alex Komnin
От кумедний...З чого він вирішив, що з такою Італією будуть грати в контратаки. Там македонці забивають, захисту нема. Ганебна команда, мабуть, гірша за 40 років. Окрім Барелли, Бастоні й кіпера - нема жодного якісного гравця.
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-3
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