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Украина. Премьер лига
19 ноября 2023, 16:55 | Обновлено 19 ноября 2023, 17:44
1288
1

МИХАЙЛИЧЕНКО: «В Динамо что-то пошло не так, исправить ситуацию еще можно»

Бывший игрок «Динамо» – о неудачах киевского клуба

19 ноября 2023, 16:55 | Обновлено 19 ноября 2023, 17:44
1288
1
МИХАЙЛИЧЕНКО: «В Динамо что-то пошло не так, исправить ситуацию еще можно»
ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко прокомментировал последние результаты «бело-синих».

«Я видел много матчей, где киевляне доминировали и должны были выигрывать. Перед началом сезона я считал «Динамо» фаворитом номер 1 на чемпионство. У них остался Бущан, появился Ванат, вернулся Ярмоленко, есть Буяльский, Шапаренко. «Динамо» сохранило костяк, в отличие от других команд УПЛ. Но что-то пошло не так. Однако время, чтобы исправить ситуацию, есть. Увидим, как это будет.

Я затрудняюсь ответить, изменит ли ситуацию Шовковский, потому что я не знаю его, как тренера, и какие у него методы работы. 90% тренерского труда делается до игры. Оценивать его работу можно будет в конце сезона», – сказал Михайличенко.

Киевское «Динамо» после восьми туров чемпионата УПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице с 19 очками.

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Алексей Михайличенко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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В Динамо что-то не так идет уже лет пятнадцать!!!
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