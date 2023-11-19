МИХАЙЛИЧЕНКО: «В Динамо что-то пошло не так, исправить ситуацию еще можно»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Алексей Михайличенко прокомментировал последние результаты «бело-синих».

«Я видел много матчей, где киевляне доминировали и должны были выигрывать. Перед началом сезона я считал «Динамо» фаворитом номер 1 на чемпионство. У них остался Бущан, появился Ванат, вернулся Ярмоленко, есть Буяльский, Шапаренко. «Динамо» сохранило костяк, в отличие от других команд УПЛ. Но что-то пошло не так. Однако время, чтобы исправить ситуацию, есть. Увидим, как это будет.

Я затрудняюсь ответить, изменит ли ситуацию Шовковский, потому что я не знаю его, как тренера, и какие у него методы работы. 90% тренерского труда делается до игры. Оценивать его работу можно будет в конце сезона», – сказал Михайличенко.

Киевское «Динамо» после восьми туров чемпионата УПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице с 19 очками.