«Мудрик был под давлением СМИ и фанов». Палкин рассказал о ситуации игрока

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин уверен, что экс-игрок команды Михаил Мудрик уже прошел этап адаптации в Англии и будет только прибавлять в составе «Челси».

«Мудрик прогрессирует с каждым месяцем. Он приехал в АПЛ и оказался под давлением СМИ и фанов. И он был один. Три года он выступал на пустых стадионах в Украине, у него был сложный старт в Англии, но я думаю, что эта фаза осталась позади».

«Теперь он приносит пользу «Челси» и сборной Украины», – уверен Палкин.

Мудрик в нынешнем сезоне забил два гола в 11 матчах.