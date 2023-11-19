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Англия
19 ноября 2023, 18:18 | Обновлено 19 ноября 2023, 18:19
234
0

«Мудрик был под давлением СМИ и фанов». Палкин рассказал о ситуации игрока

Функционер уверен, что проблемы игрока позади

19 ноября 2023, 18:18 | Обновлено 19 ноября 2023, 18:19
234
0
«Мудрик был под давлением СМИ и фанов». Палкин рассказал о ситуации игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин уверен, что экс-игрок команды Михаил Мудрик уже прошел этап адаптации в Англии и будет только прибавлять в составе «Челси».

«Мудрик прогрессирует с каждым месяцем. Он приехал в АПЛ и оказался под давлением СМИ и фанов. И он был один. Три года он выступал на пустых стадионах в Украине, у него был сложный старт в Англии, но я думаю, что эта фаза осталась позади».

«Теперь он приносит пользу «Челси» и сборной Украины», – уверен Палкин.

Мудрик в нынешнем сезоне забил два гола в 11 матчах.

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Шахтер Донецк Сергей Палкин Михаил Мудрик сборная Украины по футболу
Источник Football-Italia
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