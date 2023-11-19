Начинается последний 10-й тур группового раунда квалификации Евро-2024. Аналитики обновили шансы сборных на выход в финальный раунд (все данные указаны по состоянию на утро 19 ноября).

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Уже известны 16 из 24 участников финального раунда: Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария.

Еще в 5 группах продолжается борьба за путевку на Евро-2024:

Группа C: Украина (37%) – Италия (63%)

Украина (37%) – Италия (63%) Группа D: Хорватия (95%) заочно с Уэльсом (5%)

Хорватия (95%) заочно с Уэльсом (5%) Группа E: Чехия (97%) – Молдова (3%)

Чехия (97%) – Молдова (3%) Группа G: Сербия (99%) заочно с Черногорией (1%)

Сербия (99%) заочно с Черногорией (1%) Группа H: Словения (90%) – Казахстан (10%)

Каковы шансы Украины?

Сборной Украины для выхода в финальный раунд нужна победа в матче последнего 10-го тура с командой Италии (20 ноября в Леверкузене). При ничьей путевку получит Италия из-за лучших дополнительных критериев (по результатам личных встреч).

Шансы команды Реброва на второе место в группе составляют 37%. Аналитики дают 65% вероятности, что сине-желтая команда поедет в Германию, с учетом шанса в плей-офф квалификации.

В случае неудачи в матче с итальянцами сборная Украины, скорее всего, сыграет в плей-офф квалификации в марте 2024 года, куда команда Сергея Реброва с большой вероятностью (99%) пройдет по рейтингу Лиги наций.

Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф

Если Сербия выйдет напрямую в финальный раунд, то сборная Украины получит резервный шанс на случай невыполнения задачи в игре с Италией.

Сербии достаточно сыграть дома вничью с Болгарией, чтобы выйти на Евро-2024 (вероятность 99%).

Черногории надо рассчитывать на свою победу в гостях над Венгрией плюс поражение Сербии от Болгарии (суммарная вероятность 1%).

​​Вероятности квалификации на Евро-2024 и распределения по корзинам

Турнирные таблицы и шансы на выход напрямую в финальный раунд

Самые вероятные сценарии плей-офф квалификации Евро-2024

Соперниками Украины в полуфинале плей-офф могут стать Израиль, Босния или Уэльс.

Рейтинг в квалификации для определения корзин посева

Наиболее вероятный посев сборных для жеребьевки финального раунда

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