Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Уже известны 16 из 24 участников финального раунда Евро-2024
Начинается последний 10-й тур группового раунда квалификации Евро-2024. Аналитики обновили шансы сборных на выход в финальный раунд (все данные указаны по состоянию на утро 19 ноября).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Уже известны 16 из 24 участников финального раунда: Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария.
Еще в 5 группах продолжается борьба за путевку на Евро-2024:
- Группа C: Украина (37%) – Италия (63%)
- Группа D: Хорватия (95%) заочно с Уэльсом (5%)
- Группа E: Чехия (97%) – Молдова (3%)
- Группа G: Сербия (99%) заочно с Черногорией (1%)
- Группа H: Словения (90%) – Казахстан (10%)
Каковы шансы Украины?
Сборной Украины для выхода в финальный раунд нужна победа в матче последнего 10-го тура с командой Италии (20 ноября в Леверкузене). При ничьей путевку получит Италия из-за лучших дополнительных критериев (по результатам личных встреч).
Шансы команды Реброва на второе место в группе составляют 37%. Аналитики дают 65% вероятности, что сине-желтая команда поедет в Германию, с учетом шанса в плей-офф квалификации.
В случае неудачи в матче с итальянцами сборная Украины, скорее всего, сыграет в плей-офф квалификации в марте 2024 года, куда команда Сергея Реброва с большой вероятностью (99%) пройдет по рейтингу Лиги наций.
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Если Сербия выйдет напрямую в финальный раунд, то сборная Украины получит резервный шанс на случай невыполнения задачи в игре с Италией.
Сербии достаточно сыграть дома вничью с Болгарией, чтобы выйти на Евро-2024 (вероятность 99%).
Черногории надо рассчитывать на свою победу в гостях над Венгрией плюс поражение Сербии от Болгарии (суммарная вероятность 1%).
Вероятности квалификации на Евро-2024 и распределения по корзинам
Турнирные таблицы и шансы на выход напрямую в финальный раунд
Самые вероятные сценарии плей-офф квалификации Евро-2024
Соперниками Украины в полуфинале плей-офф могут стать Израиль, Босния или Уэльс.
Рейтинг в квалификации для определения корзин посева
Наиболее вероятный посев сборных для жеребьевки финального раунда
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Ириски» отпустят ряд лидеров команды
Игра состоится 21 ноября