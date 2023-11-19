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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 16:20 | Обновлено 19 ноября 2023, 16:37
4639
10

Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф

Уже известны 16 из 24 участников финального раунда Евро-2024

19 ноября 2023, 16:20 | Обновлено 19 ноября 2023, 16:37
4639
10
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

Начинается последний 10-й тур группового раунда квалификации Евро-2024. Аналитики обновили шансы сборных на выход в финальный раунд (все данные указаны по состоянию на утро 19 ноября).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже известны 16 из 24 участников финального раунда: Германия (хозяин), Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария.

Еще в 5 группах продолжается борьба за путевку на Евро-2024:

  • Группа C: Украина (37%) – Италия (63%)
  • Группа D: Хорватия (95%) заочно с Уэльсом (5%)
  • Группа E: Чехия (97%) – Молдова (3%)
  • Группа G: Сербия (99%) заочно с Черногорией (1%)
  • Группа H: Словения (90%) – Казахстан (10%)

Каковы шансы Украины?

Сборной Украины для выхода в финальный раунд нужна победа в матче последнего 10-го тура с командой Италии (20 ноября в Леверкузене). При ничьей путевку получит Италия из-за лучших дополнительных критериев (по результатам личных встреч).

Шансы команды Реброва на второе место в группе составляют 37%. Аналитики дают 65% вероятности, что сине-желтая команда поедет в Германию, с учетом шанса в плей-офф квалификации.

В случае неудачи в матче с итальянцами сборная Украины, скорее всего, сыграет в плей-офф квалификации в марте 2024 года, куда команда Сергея Реброва с большой вероятностью (99%) пройдет по рейтингу Лиги наций.

Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф

Если Сербия выйдет напрямую в финальный раунд, то сборная Украины получит резервный шанс на случай невыполнения задачи в игре с Италией.

Сербии достаточно сыграть дома вничью с Болгарией, чтобы выйти на Евро-2024 (вероятность 99%).

Черногории надо рассчитывать на свою победу в гостях над Венгрией плюс поражение Сербии от Болгарии (суммарная вероятность 1%).

​Вероятности квалификации на Евро-2024 и распределения по корзинам

Турнирные таблицы и шансы на выход напрямую в финальный раунд

Самые вероятные сценарии плей-офф квалификации Евро-2024

Соперниками Украины в полуфинале плей-офф могут стать Израиль, Босния или Уэльс.

Рейтинг в квалификации для определения корзин посева

Наиболее вероятный посев сборных для жеребьевки финального раунда

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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Remark
Зараз коф на програш Сербії становить 44!!! Тобто, шанси що ми в найгіршому випадку зіграємо в плофф високі. Але сподіваюся наші завтра виїббуть макаронників.
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+3
Remark
Гарна новина. Там вже 1:0.
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+1
fifa2020
Ще варіант є, якщо тут серби не програють: вболівати в матчі Чехія - Молдавія за молдаван, тоді всі слоти в Лізі А будуть зайняти, і не буде жеребкування хто піде до них з нашої ліги! Тобто ми не попадем до поляків, валлійців і естонців! Ізраїль і боснійці з фінами - легші будуть, особливо за незручний для нас уельський автобус!
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0
adidas777
Краще щоб мадяри зрівняли рахунок. Серби стрьомно грають.У болгар був супер шанс забити гол. Там фарт для сербів був нереальний Поперечина та штанга.
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0
fifa2020
Результат тут більш важливий чим завтра) Обіграти Ізраїль і Боснію - легше, чим Італію, чемпіонів Євро) Пока все нормально сходиться, сербам ще би 1 гол!
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0
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adidas777
Мадьяри вже програють Чорногорії...
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Swed
Угры закопают Чёрных.   Ведь надо реабилитироваться за болгарский трэш.   А Сербы  - болгар  должны обыграть легко и просто.   І хай живе вільна Україна.
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0
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