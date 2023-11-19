Украина. Премьер лига19 ноября 2023, 16:12 |
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Сергей ПАЛКИН: Шахтер обыграл Барсу, поэтому Украина может обыграть Италию
Генеральный директор клуба рассчитывает на успех национальной команды
19 ноября 2023, 16:12 |
367
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Сборная Украины в решающем матче отбора Евро-2024 сыграет против Италии, а генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин верит в успех национальной команды.
«Сборной Украины будет тяжело, но мы верим в нашу команду, которая способна показать хороший футбол».
«В конце концов, если «Шахтер» обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов, то и Украина может одолеть Италию», — сказал Палкин.
Матч пройдет 20 ноября, старт в 21:45.
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