Сергей ПАЛКИН: Шахтер обыграл Барсу, поэтому Украина может обыграть Италию

Сборная Украины в решающем матче отбора Евро-2024 сыграет против Италии, а генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин верит в успех национальной команды.

«Сборной Украины будет тяжело, но мы верим в нашу команду, которая способна показать хороший футбол».

«В конце концов, если «Шахтер» обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов, то и Украина может одолеть Италию», — сказал Палкин.

Матч пройдет 20 ноября, старт в 21:45.