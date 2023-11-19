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  4. Сергей ПАЛКИН: Шахтер обыграл Барсу, поэтому Украина может обыграть Италию
Украина. Премьер лига
19 ноября 2023, 16:12 |
367
5

Сергей ПАЛКИН: Шахтер обыграл Барсу, поэтому Украина может обыграть Италию

Генеральный директор клуба рассчитывает на успех национальной команды

19 ноября 2023, 16:12 |
367
5
Сергей ПАЛКИН: Шахтер обыграл Барсу, поэтому Украина может обыграть Италию
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины в решающем матче отбора Евро-2024 сыграет против Италии, а генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин верит в успех национальной команды.

«Сборной Украины будет тяжело, но мы верим в нашу команду, которая способна показать хороший футбол».

«В конце концов, если «Шахтер» обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов, то и Украина может одолеть Италию», — сказал Палкин.

Матч пройдет 20 ноября, старт в 21:45.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Украина - Италия сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Football-Italia
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Комментарии 5
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andre_lui
При чому тут Шахтар. Молодці, що обіграли, але не обовязково говорячи про надважливий матч збірної завжди згадувати клуб. Про Шахтар і так памятають.
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+2
Swed
И поєтому Заря возьмёт Кубок конфедераций США.
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+1
Pavel_i_CO
А потім днонецький клуб програв Дніпру-1, який вилетів в кваліфікації Ліги Конференції. Тут ланцюжок падкіга обривається 
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0
Burevestnik
якщо Україна стане чемпіоном Європи 2024, 
то Шахтьор візьме в найближчих 20-и роках Лігу чемпіонів.
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0
AndiM
від краденого рігаховського бабла вже геть дах поїхав?
Ответить
-1
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