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  4. «Смотрим повыше в таблице». В Жироне рассказали о задаче на сезон
Испания
19 ноября 2023, 14:11 |
1237
0

«Смотрим повыше в таблице». В Жироне рассказали о задаче на сезон

Чего сможет добиться неожиданный лидер Ла Лиги?

19 ноября 2023, 14:11 |
1237
0
«Смотрим повыше в таблице». В Жироне рассказали о задаче на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель все еще утверждает, что главной задачей остается не вылет из Ла Лиги, однако у клуба есть стремления быть рядом с еврокубковой зоной.

Сейчас команда лидирует в чемпионате.

«Мы получили невероятную треть сезона. Никто не ждал, что после 13 туров мы будем рядом с топ-командами Ла Лиги. Но рано говорить о больших достижениях».

«Однако смотрим повыше в таблице, хочется быть рядом с еврокубковой зоной. Но даже без учета таблицы стоит признать, что «Жирона» играет в привлекательный футбол», — сказал Карсел.

Украинский дуэт Виктор Цыганков – Артем Довбик на двоих в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.

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Кике Карсель Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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