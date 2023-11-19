«Смотрим повыше в таблице». В Жироне рассказали о задаче на сезон

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель все еще утверждает, что главной задачей остается не вылет из Ла Лиги, однако у клуба есть стремления быть рядом с еврокубковой зоной.

Сейчас команда лидирует в чемпионате.

«Мы получили невероятную треть сезона. Никто не ждал, что после 13 туров мы будем рядом с топ-командами Ла Лиги. Но рано говорить о больших достижениях».

«Однако смотрим повыше в таблице, хочется быть рядом с еврокубковой зоной. Но даже без учета таблицы стоит признать, что «Жирона» играет в привлекательный футбол», — сказал Карсел.

Украинский дуэт Виктор Цыганков – Артем Довбик на двоих в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.