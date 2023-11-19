«Смотрим повыше в таблице». В Жироне рассказали о задаче на сезон
Чего сможет добиться неожиданный лидер Ла Лиги?
Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель все еще утверждает, что главной задачей остается не вылет из Ла Лиги, однако у клуба есть стремления быть рядом с еврокубковой зоной.
Сейчас команда лидирует в чемпионате.
«Мы получили невероятную треть сезона. Никто не ждал, что после 13 туров мы будем рядом с топ-командами Ла Лиги. Но рано говорить о больших достижениях».
«Однако смотрим повыше в таблице, хочется быть рядом с еврокубковой зоной. Но даже без учета таблицы стоит признать, что «Жирона» играет в привлекательный футбол», — сказал Карсел.
Украинский дуэт Виктор Цыганков – Артем Довбик на двоих в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.
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