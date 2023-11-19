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Италия
19 ноября 2023, 13:48 |
208
0

Известный итальянский форвард завершил карьеру в 40 лет

Фабио Квальярелла решил закончить карьеру игрока

19 ноября 2023, 13:48 |
208
0
Известный итальянский форвард завершил карьеру в 40 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Квальярелла

Известный итальянский форвард Фабио Квальярелла объявил о завершении карьеры. 40-летний игрок после минувшего сезона находился в статусе свободного агента и не нашел новую команду.

Последние 8 сезонов нападающий выступал за «Сампдорию». Кроме того, играл за «Удинезе», «Наполи», «Ювентус» и «Торино». Лучшим был сезон 2018/19, в котором Квальярелла забил в чемпионате 26 голов.

Всего в Серии A у него 242 гола. В составе сборной Италии Фабио отыграл 28 матчей и забил 9 голов.

Трижды был чемпионом в Серии A, выиграл Суперкубок Италии.

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Фабио Квальярелла Сампдория Ювентус чемпионат Италии по футболу
Источник La Gazzetta dello Sport
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