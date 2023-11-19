Известный итальянский форвард завершил карьеру в 40 лет
Фабио Квальярелла решил закончить карьеру игрока
Известный итальянский форвард Фабио Квальярелла объявил о завершении карьеры. 40-летний игрок после минувшего сезона находился в статусе свободного агента и не нашел новую команду.
Последние 8 сезонов нападающий выступал за «Сампдорию». Кроме того, играл за «Удинезе», «Наполи», «Ювентус» и «Торино». Лучшим был сезон 2018/19, в котором Квальярелла забил в чемпионате 26 голов.
Всего в Серии A у него 242 гола. В составе сборной Италии Фабио отыграл 28 матчей и забил 9 голов.
Трижды был чемпионом в Серии A, выиграл Суперкубок Италии.
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