Реал раздражен из-за травм Камавинги и Винисиуса. Винит УЕФА и ФИФА

Во время матчей сборных серьезные травмы получили хавбек Эдуардо Камавинга и форвард Винисиус Жуниор. Игроки «Реала» пропустят 2-2,5 месяца.

Это вызвало волну возмущения в руководстве «Реала», которые обвиняют УЕФА и ФИФА в перегруженном графике матчей. Сейчас мадридцы из-за травм потеряли 8 футболистов.

Клуб должен получить от ФИФА и УЕФА компенсацию за травмы в матчах сборных, однако «Реал» это не утешает.

В чемпионате Испании команда Карло Анчелотти идет на 2-й позиции, а в Лиге чемпионов уже гарантировала себе выход из группы.