Реал раздражен из-за травм Камавинги и Винисиуса. Винит УЕФА и ФИФА
В команде много травмированных игроков
Во время матчей сборных серьезные травмы получили хавбек Эдуардо Камавинга и форвард Винисиус Жуниор. Игроки «Реала» пропустят 2-2,5 месяца.
Это вызвало волну возмущения в руководстве «Реала», которые обвиняют УЕФА и ФИФА в перегруженном графике матчей. Сейчас мадридцы из-за травм потеряли 8 футболистов.
Клуб должен получить от ФИФА и УЕФА компенсацию за травмы в матчах сборных, однако «Реал» это не утешает.
В чемпионате Испании команда Карло Анчелотти идет на 2-й позиции, а в Лиге чемпионов уже гарантировала себе выход из группы.
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