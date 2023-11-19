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Испания
19 ноября 2023, 13:25 |
499
0

Реал раздражен из-за травм Камавинги и Винисиуса. Винит УЕФА и ФИФА

В команде много травмированных игроков

19 ноября 2023, 13:25 |
499
0
Реал раздражен из-за травм Камавинги и Винисиуса. Винит УЕФА и ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Во время матчей сборных серьезные травмы получили хавбек Эдуардо Камавинга и форвард Винисиус Жуниор. Игроки «Реала» пропустят 2-2,5 месяца.

Это вызвало волну возмущения в руководстве «Реала», которые обвиняют УЕФА и ФИФА в перегруженном графике матчей. Сейчас мадридцы из-за травм потеряли 8 футболистов.

Клуб должен получить от ФИФА и УЕФА компенсацию за травмы в матчах сборных, однако «Реал» это не утешает.

В чемпионате Испании команда Карло Анчелотти идет на 2-й позиции, а в Лиге чемпионов уже гарантировала себе выход из группы.

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Реал Мадрид Эдуардо Камавинга Винисиус Жуниор УЕФА ФИФА
Источник Marca
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