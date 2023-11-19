Владимир БРАЖКО: «Украина задавила соперника морально. Кричали на поле»

Хавбек молодежной сборной Украины Владимир Бражко отметил настрой команды в матче против Люксембурга U-21 в отборе на Евро-2025 (4:0).

«В первые минуты вышли заряженные. Знали, что нужно делать на поле. Считаю, что задавили морально, кричали, когда все получалось. Забили свои моменты – могли больше забивать. Но не без проблем — будем исправлять, чтобы на следующие матчи подготовиться в лучшем состоянии».

«За всех рад, что команда победила. Но [особенно] за Батагова — он «дедушка» молодежной сборной и наконец забил гол».

«Мой гол в предстоящих матчах? Главное, чтобы команда побеждала, я не гонюсь за голами» – сказал Бражко.