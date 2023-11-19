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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 12:44 | Обновлено 19 ноября 2023, 12:58
2593
12

Опрос УЕФА: Украина не сможет обыграть Италию

20 ноября команда Сергея Реброва проведет главный матч отбора на Евро-2024

19 ноября 2023, 12:44 | Обновлено 19 ноября 2023, 12:58
2593
12
Опрос УЕФА: Украина не сможет обыграть Италию
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 20 ноября, в Леверкузене состоится матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Украины и Италии. Стартовый свисток в игре прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Турнирная ситуация в группе С отбора на Евро-2024 сейчас такова, что украинской команде необходима только победа над итальянцами. Любой иной результат будет на руку Италии, которая станет обладателем прямой путевки в финальную часть будущего чемпионата Европы.

Италия и Украина сейчас имеют по 13 очков, но «сине-желтые» проигрывают оппонентам из-за худших дополнительных показателей.

Посетители сайта УЕФА не верят в то, что сборная Украины способна обыграть Италию. В опросе на исход матча только 43% респондентов поставили на победу команды Реброва. 49% ждут победы итальянцев, 8% уверены в ничьей.

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Евро-2024 УЕФА сборная Украины по футболу Украина - Италия сборная Италии по футболу
Источник Sport.ua
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Александр Ад
43% вірять в Україну!Що за назва статті!
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+13
Показать Скрыть 1 ответ
Flashback
43% це дуже багато, не вірять - це коли менше хоча б 20%
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+9
Vitason
43% верят в победу Украины - это очень оптимистический прогноз против Италии,не так уж и плохо,  43% верят в победу Украины 49% в победу Италии, практически 50 на 50
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+3
ZANREGENT1993
Насрать! Надо выходить и биться на каждом сантимере поля!
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+2
Vitason
Нужна большая битва!! Сможет Ребров настроить наших футболистов,от этого будет зависеть во многом результат матча!!
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+1
didora
Всі ці відсотки до одного місьця. Треба виходити і грати. Приклад: Швейцарія - Косово 1:1, Албанія 1 місце у групі!!! Люксембург - Боснія 4:1, і т.д. Хто б міг подумати про це ще 5 років назад. Треба виходити на поле і ГРАТИ!
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+1
Burevestnik
та пох..  це опитування...
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+1
Pavel_i_CO
Ці опитування УЄФА - як вибори на расії.. Вони навіть суддю відповідного на матч України поставили. Щоб перемогти, нашим хлопцям треба буде грати "через неможу"!!! Тільки ПЕРЕМОГА!!!!
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0
Український Крим
Могли голосувати іспанці, які вже добре знають Довбика, Циганкова. Також англійці, які чують про Зинченка, Миколенка...А італійські футболісти в основному зосереджуються у внутрішньому чемпіонаті
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0
fifa2020
Головне Караваєва з права випустити в захисті, Зінченка на позицію лівого вінгера (замість Мудрика) і Малиновського в опорній зоні з Степаненком!
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-3
Український Крим
В Україні вірять максимум 10 %
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-5
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