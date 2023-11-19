Опрос УЕФА: Украина не сможет обыграть Италию

В понедельник, 20 ноября, в Леверкузене состоится матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Украины и Италии. Стартовый свисток в игре прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Турнирная ситуация в группе С отбора на Евро-2024 сейчас такова, что украинской команде необходима только победа над итальянцами. Любой иной результат будет на руку Италии, которая станет обладателем прямой путевки в финальную часть будущего чемпионата Европы.

Италия и Украина сейчас имеют по 13 очков, но «сине-желтые» проигрывают оппонентам из-за худших дополнительных показателей.

Посетители сайта УЕФА не верят в то, что сборная Украины способна обыграть Италию. В опросе на исход матча только 43% респондентов поставили на победу команды Реброва. 49% ждут победы итальянцев, 8% уверены в ничьей.