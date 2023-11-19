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Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 10:39 | Обновлено 19 ноября 2023, 11:27
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Пресс-конференция Спаллетти в Леверкузене. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 ноября в 19:45 коуч сборной Италии расскажет о предстоящем матче Евро-2024

19 ноября 2023, 10:39 | Обновлено 19 ноября 2023, 11:27
225
0
Пресс-конференция Спаллетти в Леверкузене. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

19 ноября в 19:45 коуч Лучано Спаллетти и один из игроков сборной Италии встретятся с представителями масс-медиа в режиме пресс-конференции.

Официальная предматчевая тренировка сборной Италии начнется на Бай-Арене в Леверкузене 19 ноября в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

20 ноября в 21:45 сборная Украины в Леверкузене сыграет решающий матч 10-го тура квалификации Евро-2024 против команды Италии.

Для выхода в финальный раунд Евро-2024 сине-желтым нужна только победа.

Пресс-конференция Спаллетти в Леверкузене. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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