«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
В Полтаве намерены добиться реорганизации
Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак признался, что у полтавского клуба имеется предложение по реорганизации национального чемпионата, чтобы избежать его дальнейшей, по мнению ворсклян, деградации.
«Наш футбол катится в пропасть. Я с понедельника [20 ноября] буду писать письма, чтобы создать чемпионат U-23. Как раньше, не получится - потому что если делать отдельные команды U-19 и U-21, то затратная часть клубов за сезон вырастет минимум до 400 тысяч долларов или евро.
Нам нужно принять решение по созданию U-23, а после этого сезон играть U-18, чтобы команды U-19 имели возможность играть в Юношеской лиге УЕФА. Я имею в виду, что нам нужно сделать продолжение детско-юношеских школ не до U-17, а до U-18, а следующая команда будет U-23. Этот турнир сможет отбиваться. Также в U-23 смогут восстанавливаться после травм игроки первой команды.
U-19 играет перед первой командой, а U-23 будет играть на следующий день после главной. Тогда футболисты юниорской и первой команды, которые не принимали участия в матчах, смогут сыграть за U-23», – рассказал Лысак.
Как известно, сейчас УПЛ проводит основной чемпионат Украины, а также чемпионат страны среди команд U-19. «Ворскла» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 9-е место с 18 очками, а в юношеской чемпионата полтавская команда на 10-й позиции, имея 16 пунктов.
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