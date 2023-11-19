«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак признался, что у полтавского клуба имеется предложение по реорганизации национального чемпионата, чтобы избежать его дальнейшей, по мнению ворсклян, деградации.

«Наш футбол катится в пропасть. Я с понедельника [20 ноября] буду писать письма, чтобы создать чемпионат U-23. Как раньше, не получится - потому что если делать отдельные команды U-19 и U-21, то затратная часть клубов за сезон вырастет минимум до 400 тысяч долларов или евро.

Нам нужно принять решение по созданию U-23, а после этого сезон играть U-18, чтобы команды U-19 имели возможность играть в Юношеской лиге УЕФА. Я имею в виду, что нам нужно сделать продолжение детско-юношеских школ не до U-17, а до U-18, а следующая команда будет U-23. Этот турнир сможет отбиваться. Также в U-23 смогут восстанавливаться после травм игроки первой команды.

U-19 играет перед первой командой, а U-23 будет играть на следующий день после главной. Тогда футболисты юниорской и первой команды, которые не принимали участия в матчах, смогут сыграть за U-23», – рассказал Лысак.