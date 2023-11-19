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Украина. Премьер лига
19 ноября 2023, 10:06 | Обновлено 19 ноября 2023, 10:11
2525
3

«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины

В Полтаве намерены добиться реорганизации

19 ноября 2023, 10:06 | Обновлено 19 ноября 2023, 10:11
2525
3
«Наш футбол катится в пропасть». Ворскла хочет изменить чемпионат Украины
ФК Ворскла Полтава. Олег Лысак

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак признался, что у полтавского клуба имеется предложение по реорганизации национального чемпионата, чтобы избежать его дальнейшей, по мнению ворсклян, деградации.

«Наш футбол катится в пропасть. Я с понедельника [20 ноября] буду писать письма, чтобы создать чемпионат U-23. Как раньше, не получится - потому что если делать отдельные команды U-19 и U-21, то затратная часть клубов за сезон вырастет минимум до 400 тысяч долларов или евро.

Нам нужно принять решение по созданию U-23, а после этого сезон играть U-18, чтобы команды U-19 имели возможность играть в Юношеской лиге УЕФА. Я имею в виду, что нам нужно сделать продолжение детско-юношеских школ не до U-17, а до U-18, а следующая команда будет U-23. Этот турнир сможет отбиваться. Также в U-23 смогут восстанавливаться после травм игроки первой команды.

U-19 играет перед первой командой, а U-23 будет играть на следующий день после главной. Тогда футболисты юниорской и первой команды, которые не принимали участия в матчах, смогут сыграть за U-23», – рассказал Лысак.

Как известно, сейчас УПЛ проводит основной чемпионат Украины, а также чемпионат страны среди команд U-19. «Ворскла» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 9-е место с 18 очками, а в юношеской чемпионата полтавская команда на 10-й позиции, имея 16 пунктов.

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Олег Лысак чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава
Источник Украинский футбол
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Комментарии 3
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Ігор Бойко
Хто йому заважає заявити Ворсклу-2 в Другу лігу? 
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+2
c_a_p2
Що цей кнур робить в футболі? 
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+1
Swed
Все думают как вообще стране выжить в этой бесконечной войне, а он про свои  U.   Раньше был дубль у основного состава и  они играли всегда за день перед основой.  Хотя бы такое сохранилось.  А то подавай им 18, 19, 21, 23.  А ничего, что это призывной возраст?
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0
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