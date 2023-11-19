Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИХАЙЛИЧЕНКО:  «Украина достойна того, чтобы получить путевку на Евро-2024»
Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 09:28 | Обновлено 19 ноября 2023, 09:37
396
0

МИХАЙЛИЧЕНКО:  «Украина достойна того, чтобы получить путевку на Евро-2024»

Экс-наставник «Динамо» – о предстоящем матче Украины с Италией

19 ноября 2023, 09:28 | Обновлено 19 ноября 2023, 09:37
396
0
МИХАЙЛИЧЕНКО:  «Украина достойна того, чтобы получить путевку на Евро-2024»
УАФ. Сергей Ребров

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Алексей Михайличенко рассказал об ожиданиях от решающего матча отбора на Евро-2024 для сборной Украины с командой Италии, который состоится 20 ноября.

– Чего ждете от матча Украина – Италия?
– Прежде всего – победы нашей команды. Другого результата я даже не рассматриваю. Италия пропустила чемпионат мира и хочет реабилитироваться, но это не наши проблемы. Наша цель - это выход на Евро. Думаю, мы достойны того, чтобы получить эту путевку.

– Благодаря чему мы можем победить Италию?
– Каждый матч – это борьба характеров, а уже потом идет тактика, мастерство и все остальное. Думаю, тренерский штаб во главе с Ребровым очень хорошо поработает и найдет ключ к победе. Главное – чтобы в глазах и сердцах наших ребят была только жажда победы.

– Как вы думаете, сборная Украины сможет навязать Италии игру первым номером или лучше играть на быстрых контратаках?
– Это зависит от того, какую тактику выберет Сергей Ребров. Италию устроит и ничья, поэтому они могут выбрать защитный вариант, но мне трудно спрогнозировать.

– Сборная Италии была сильнее при Манчини или сейчас – при Спаллетти?
– При Спаллетти она стала другой. Из тех матчей, что я видел, против этой Италии можно играть и выигрывать. Многое будет зависеть от того, в какой форме к игре подойдет наша команда.

– От каких игроков нашей команды вы ожидаете яркой игры, кто должен повести за собой сборную?
-–Я никогда не называю героев до матча. Очень важно, чтобы на поле был не один игрок, а команда. На каждой позиции надо быть лидером. Итальянцы с первых минут должны увидеть, что Украина не уступит ни одним клочком поля. Это будет бой, в котором нет места компромиссам.

– В первом матче итальянцы выглядели чуть ли не на голову сильнее нашей команды.
– Мне показалось, что наши ребята в той игре не смогли показать свои лучшие качества. Италия победила, прежде всего, благодаря своей уверенности. Они больше хотели получить три очка. Поэтому в сегодняшнем матче нам нужно продемонстрировать характер.

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене, начало – в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Испания – Грузия, Португалии – Исландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пресс-конференция Спаллетти в Леверкузене. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Как Жиру ударом ножницами забил исторический гол Гибралтару
сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия сборная Италии по футболу
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Футбол | 19 ноября 2023, 09:15 27
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу

Валерий Василенко – о роковой смене поколений в «Скуадре адзурре»

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
Футбол | 18 ноября 2023, 11:04 14
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса

Рафаэль Бандейра будет выступать за криворожскую команду

ВИДЕО. Как сборная Франции разгромила команду США на ЧМ U-17
Футбол | 19.11.2023, 07:50
ВИДЕО. Как сборная Франции разгромила команду США на ЧМ U-17
ВИДЕО. Как сборная Франции разгромила команду США на ЧМ U-17
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
Футбол | 19.11.2023, 00:15
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
Таблицы Евро-2024. Уже известны 16 команд, которые вышли в финальную часть
НХЛ. Победы Бостона, Вашингтона, Рейнджерс, камбэк Колорадо, неудача Вегаса
Хоккей | 19.11.2023, 08:40
НХЛ. Победы Бостона, Вашингтона, Рейнджерс, камбэк Колорадо, неудача Вегаса
НХЛ. Победы Бостона, Вашингтона, Рейнджерс, камбэк Колорадо, неудача Вегаса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
17.11.2023, 17:46 3
Теннис
Александр УСИК – об одном из супертяжев: «Мне не нравится этот парень»
Александр УСИК – об одном из супертяжев: «Мне не нравится этот парень»
18.11.2023, 09:40
Бокс
Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
18.11.2023, 17:00 22
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией
Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией
17.11.2023, 23:59 5
Футбол
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
17.11.2023, 10:57
Теннис
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
18.11.2023, 23:45 25
Теннис
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
17.11.2023, 16:00 20
Футбол
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
18.11.2023, 11:18 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем